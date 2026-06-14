Dos personas resultaron heridas tras colisión entre motocicleta y vehículo 4x4 en Chiriquí

Las víctimas, un hombre y una mujer, fueron trasladadas al Hospital Regional Rafael Hernández.

Provincia de Chiriquí/Un accidente de tránsito se registró en la vía Interamericana, a la salida del distrito de David, cuando una motocicleta colisionó con un vehículo tipo 4x4, dejando como saldo dos personas heridas.

Los afectados, un hombre y una mujer que viajaban en la motocicleta, recibieron atención por parte de paramédicos del Ministerio de Salud y del SUME 911, quienes posteriormente los trasladaron al Hospital Regional Rafael Hernández para recibir atención médica.

En lo que va del año se han reportado 30 personas fallecidas por accidentes de tránsito en la provincia de Chiriquí.

De acuerdo con los reportes oficiales, entre las principales causas de los accidentes registrados en la provincia figuran el exceso de velocidad, la falta de cortesía al volante y la imprudencia de algunos conductores.

Con información de Demetrio Ábrego.