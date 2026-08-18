Lluvias en Chiriquí dejan caídas de árboles y deslizamientos de tierra

El incremento de las precipitaciones en la provincia ha provocado afectaciones en los distritos de David, Boquerón, Alanje y Querévalos, donde las autoridades de protección civil coordinan labores de despeje de vías y asistencia a las familias.

Chiriquí/Los efectos de la temporada de lluvias en Chiriquí continúan generando afectaciones en distintos puntos de la provincia. En las últimas horas se registraron eventos de caída de árboles, un deslizamiento de tierra y el reporte de viviendas anegadas tras la saturación de los sistemas de drenaje.

Entre los sectores con mayores afectaciones destaca la urbanización Villa Dora, ubicada en el distrito de David, donde ocurrió un deslave de tierra que bloqueó el paso en una de las vías principales del área. Situaciones similares de obstrucción vial por la caída de árboles se han reportado en rutas hacia las zonas de Boquerón, Alanje y Querévalos.

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Inundaciones en sectores residenciales

En el sector de Portachuelo, el colapso de desagües provocó que el agua ingresara al interior de residencias del área. Una de las viviendas habitadas por una familia numerosa sufrió anegamientos de manera recurrente tras la acumulación de las corrientes de agua en los alrededores.

A pesar del ingreso de agua a la estructura, las evaluaciones iniciales señalan que no se registraron pérdidas totales de enseres personales en el sector.

La Dirección Regional del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que se mantienen los trabajos de monitoreo y atención de emergencias en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para realizar la remoción de escombros, árboles y tierra en los tramos viales comprometidos.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a extremar las medidas de seguridad, recomendando evitar el cruce de ríos, quebradas o zonas propensas a desplazamientos de tierra y mantenerse alejados de áreas expuestas durante la presencia de tormentas eléctricas.