Suspenden consultas externas y cirugías electivas en el Hospital Gustavo Nelson Collado por fallas en el aire acondicionado

La medida aplica desde este lunes en Chitré; las autoridades médicas implementan un plan para reprogramar las citas de los pacientes en las próximas semanas.

Herrera/El Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, ubicado en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, suspendió desde este lunes 17 de agosto las consultas externas, las citas especializadas y las cirugías electivas programadas debido a problemas en el sistema de aire acondicionado central.

La falla en el equipo de climatización se debe a la necesidad de adquirir y trasladar una tarjeta electrónica para reparar el sistema central del centro hospitalario operado por la Caja de Seguro Social (CSS).

A pesar de la contingencia, la administración confirmó que el área de hospitalización y los servicios de urgencias médicas continúan operando con normalidad. Asimismo, se mantienen activas las cirugías de urgencia.

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Plan de reprogramación de citas

Para evitar afectaciones mayores en la salud de los usuarios, la dirección del hospital coordinará con los distintos departamentos la recuperación de las atenciones canceladas.

"Cada servicio de medicina especializada y quirúrgica va a generar un plan a la dirección médica para que estos pacientes que pierdan su cita puedan recuperarla en las próximas semanas y así no afectar su salud", explicó el Dr. Avelino Escobar, director médico del Hospital de Chitré.

Horarios de atención administrativa

Mientras se resuelve la falla técnica, la institución informó que el personal administrativo estará laborando en un horario especial de 7:00 a.m. a 12:00 m. para brindar atención, resolver dudas y dar seguimiento a los trámites de los pacientes y usuarios.