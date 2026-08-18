Plataforma de transporte se pronuncia robo y agresión ocurrido en Chiriquí

La empresa bloqueó permanentemente la cuenta relacionada con el incidente. Cinco personas, entre ellas un adolescente, fueron aprehendidas y el vehículo fue recuperado por la Policía Nacional.

Chiriquí/inDrive confirmó que el viaje relacionado con el robo y la agresión contra un conductor, ocurridos el 14 de agosto en la provincia de Chiriquí, fue solicitado mediante su plataforma.

“Tras revisar la actividad asociada al viaje, inDrive tomó las medidas correspondientes sobre la cuenta vinculada al incidente, incluyendo su bloqueo permanente de la plataforma”, manifestó la empresa.

El hecho se registró cuando cinco personas, entre ellas un adolescente, solicitaron una carrera desde Los Abanicos de David hacia el distrito de Bugaba. Al llegar al sector de Querévalos, en Alanje, presuntamente golpearon y amenazaron con un arma de fuego al conductor, le robaron el vehículo y huyeron.

Los sospechosos ingresaron en contravía a la carretera Interamericana. Antes de llegar a la entrada de la Universidad Autónoma de Chiriquí, fueron capturados por agentes Linces de la Policía Nacional.

De acuerdo con los datos compartidos por las autoridades, las personas presuntamente vinculadas con el hecho fueron aprehendidas y el automóvil fue recuperado.

La plataforma señaló que, tras conocer el caso, su equipo de Soporte activó el protocolo interno de respuesta inmediata y comenzó a revisar la información disponible.

“Gracias a la colaboración que mantenemos con la Policía Nacional, pudimos dar seguimiento al caso de manera oportuna y mantener la coordinación correspondiente con las autoridades”, indicó inDrive.

La empresa añadió que mantiene disposición para entregar la información requerida por las autoridades mediante los canales oficiales y dentro del marco legal aplicable.

“En inDrive condenamos enérgicamente cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la integridad física o psicológica de nuestra comunidad y de la sociedad en general”, expresó la plataforma.

inDrive indicó que continuará dando seguimiento al caso y evaluará las medidas de seguridad necesarias para fortalecer la prevención y protección de sus usuarios. También recordó que las incidencias pueden reportarse mediante su formulario web de Soporte o el chat disponible dentro de la aplicación.