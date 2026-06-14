Joven de 20 años fue asesinado dentro de una residencia en Puerto Escondido

Las autoridades iniciaron las investigaciones para dar con los responsables del crimen ocurrido en la provincia de Colón.

Provincia de Colón./Un joven de aproximadamente 20 años fue asesinado el sábado en el sector de Puerto Escondido, provincia de Colón.

De acuerdo con informes preliminares, la víctima se encontraba conversando con familiares dentro de su residencia cuando varios sujetos ingresaron al lugar y le realizaron múltiples disparos.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Manuel Amador Guerrero; sin embargo, ingresó al centro médico sin signos vitales.

Funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y recabar evidencias que permitan esclarecer este nuevo hecho de violencia.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas en relación con este caso.

Con información de Néstor Delgado.