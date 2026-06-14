Lluvias exponen deterioro en la cancha techada del Paseo Marino en Colón

Las filtraciones han afectado el desarrollo de actividades deportivas, culturales y comerciales en la instalación.

Provincia de Colón./Las fuertes lluvias registradas en la provincia de Colón han generado afectaciones en la cancha techada multiuso del Paseo Marino, donde múltiples rajaduras en la estructura del techo han provocado filtraciones e inundaciones dentro de las instalaciones.

Deportistas, agrupaciones culturales y pequeños comerciantes que utilizan el espacio han señalado que cada vez que llueve se les dificulta realizar sus actividades, por lo que solicitan a las autoridades una solución al problema.

Un colonense que realiza prácticas los sábados con el conjunto folclórico de la Escuela El Laguito manifestó las dificultades que enfrentan durante los ensayos. “Esto pasa cada vez que llueve, e impide que nosotros tengamos nuestras prácticas de conjunto folclórico. Estamos en un lago porque por todos lados cae agua”.

Por su parte, el alcalde de Colón, Diógenes Galván, explicó que el Municipio recibió recientemente la administración de esta infraestructura, la cual anteriormente se encontraba bajo la responsabilidad del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

“Ahora que tenemos administración y uso, comenzamos el proceso para poder utilizar los fondos públicos. Ese proceso ya ha avanzado bastante”. Agregó que los fondos que reciben son de la descentralización. "Tenemos aprobados, por consulta ciudadana, cerca de 500 mil dólares”, dijo el alcalde.

Con información de Néstor Delgado.