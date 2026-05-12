Veraguas mantiene vigilancia epidemiológica por caso de sarampión importado

Como parte de las medidas preventivas, se ha reforzado la vacunación en puntos de alta concurrencia , incluyendo parques, terminales de transporte, centros comerciales, plazas y en la playa de Santa Catalina, donde se registra constante movilización de personas.

Santiago de Veraguas/La provincia de Veraguas se encuentra bajo vigilancia epidemiológica luego de que uno de los casos confirmados de sarampión en el país transitara por esta región durante su traslado desde Bocas del Toro hacia la ciudad de Panamá.

Las autoridades de salud informaron que, tras la detección de dos casos importados de sarampión, se activaron los protocolos de seguimiento y rastreo de contactos en las zonas donde la persona pudo haber tenido presencia o tránsito.

El Ministerio de Salud (Minsa) indicó que se mantiene una búsqueda activa de personas que pudieron haber estado expuestas, además de la comunicación directa con los contactos identificados para evitar la propagación del virus.

Como parte de las medidas preventivas, se ha reforzado la vacunación en puntos de alta concurrencia, incluyendo parques, terminales de transporte, centros comerciales, plazas y en la playa de Santa Catalina, donde se registra constante movilización de personas.

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El director regional del Minsa, Xavier Torres, explicó que la región de salud se mantiene activa con el despliegue de equipos en puestos de salud y jornadas de vacunación en distintos puntos estratégicos de la provincia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a estar atentos a los síntomas del sarampión y a acudir a los centros de salud para completar su esquema de vacunación, como principal medida de protección.

El Minsa aseguró que la vigilancia epidemiológica continúa activa mientras se mantiene el control y seguimiento de posibles contactos en la región.

Con información de Ney Castillo