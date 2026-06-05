Trump anuncia USD 700 millones para proyectos de carbón en EEUU

El carbón es el combustible que emite los mayores niveles de gases de efecto invernadero, que contribuyen al cambio climático.

El presidente Donald Trump anunció el jueves 700 millones de dólares en financiación para la industria del carbón estadounidense en su más reciente decisión para impulsar el uso del combustible fósil más contaminante.

Trump dijo que los fondos se usarán para mantener abiertas 14 plantas en diez estados y 42 minas, así como para construir dos nuevas plantas y una terminal de exportación.

El republicano dijo que los fondos serán asegurados a través del Acta para la Defensa de la Producción, aprobada en 1950 y que le da poderes de emergencia al presidente sobre industrias domésticas.

Con frecuencia, Trump se refiere al cambio climático inducido por humanos como "un engaño". Desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, ha buscado eliminar numerosas regulaciones ambientales.

El carbón es el combustible que emite los mayores niveles de gases de efecto invernadero, que contribuyen al cambio climático.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo el jueves que el carbón es "una fuente crítica para nuestra electricidad, y también es una fuente crítica para nuestra industria".

El mundo construyó y puso en marcha más centrales de carbón en 2025, pero utilizó menos este combustible contaminante. Estados Unidos fue la única potencia global en aumentar de manera sustancial su generación, según un análisis del Monitor de Energía Global.

La Administración de Información Energética (EIA, en inglés) de Estados Unidos espera que la generación a base de carbón disminuya un promedio de un 5% anual hasta 2027, según un informe publicado en enero.

En 2025, representó el 17% de la generación eléctrica estadounidense, según cifras de la EIA.

Pero el anuncio del jueves es el más reciente intento de Trump por fortalecer a este combustible fósil, al que suele referirse como "carbón limpio y hermoso".

El pasado 11 de febrero, Trump firmó una orden ejecutiva que instruía al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a celebrar contratos de suministro a largo plazo con las centrales termoeléctricas de carbón del país.

Es probable que las temperaturas promedio globales lleguen o se acerquen a niveles récord este año y durante los siguientes cuatro años, advirtió Naciones Unidas la semana pasada.

Simon Stiell, jefe para el Cambio Climático de la ONU, dijo que "la principal culpable" del aumento de las temperaturas fue la quema de carbón, petróleo y gas por parte de la humanidad.