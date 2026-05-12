IMA evalúa vender cajas navideñas en cadenas de supermercados

La iniciativa no implicará cambios en el precio de las cajas navideñas, ya que las Naviferias continuarán formando parte de los programas sociales impulsados por el Gobierno Nacional.

Ciudad de Panamá/Representantes del sector agropecuario, comercial y de consumidores participaron este martes 12 de mayo en una reunión extraordinaria de la Cadena Agroalimentaria de cerdo y derivados, donde se analizó la posible comercialización de las cajas navideñas del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en cadenas de supermercados del país.

Durante el encuentro se acordó la creación de una mesa técnica de trabajo, encargada de definir los parámetros legales, fiscales y logísticos necesarios para desarrollar la propuesta, que busca facilitar el acceso de los panameños a este programa social.

El director general del IMA, Nilo Murillo Robles, explicó que la iniciativa no implicará cambios en el precio de las cajas navideñas, ya que las Naviferias continuarán formando parte de los programas sociales impulsados por el Gobierno Nacional.

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Murillo destacó que el objetivo principal es ofrecer mayor comodidad y facilidad a la población mediante la distribución en supermercados, especialmente en áreas de alta concentración urbana.

Para este año, el IMA proyecta distribuir 500 mil piezas de jamón picnic 100% panameño como parte del programa navideño. De esa cantidad, 200 mil serían comercializadas a través de supermercados ubicados en Panamá, San Miguelito y Panamá Oeste, mientras que las otras 300 mil se distribuirán mediante las ferias itinerantes tradicionales.

Las autoridades informaron además que la próxima reunión de seguimiento se llevará a cabo el viernes 15 de mayo en la sede del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), donde se continuarán afinando los detalles de la propuesta.