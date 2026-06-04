Rosalía aplaza conciertos de su gira 'Lux' en Florida por emergencia familiar

Rosalía tenía previsto celebrar dos conciertos en Miami, este jueves y el sábado, y otro en Orlando el próximo lunes.

Miami, Estados Unidos/La cantante española Rosalía ha aplazado los tres conciertos de su gira "Lux" previstos en Florida entre este jueves y el próximo lunes por una "emergencia familiar", anunciaron las salas de Miami y Orlando donde se iban a celebrar.

"Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción", añadieron este jueves el Kaseya Center de Miami y el Kia Center de Orlando en sus sitios web.

La estrella de 33 años estaba a punto de iniciar la etapa norteamericana de su última gira mundial, que la iba a llevar por 11 ciudades en Estados Unidos y Canadá.

Rosalía tenía previsto celebrar dos conciertos en Miami, este jueves y el sábado, y otro en Orlando el próximo lunes.

Las salas de conciertos pidieron a quienes tuvieran boletos que los conservaran a la espera de que se anuncien nuevas fechas.

Con "Lux", su cuarto álbum publicado en noviembre, Rosalía ofreció un trabajo con un fuerte componente sinfónico, cantado en una decena de idiomas y marcado por la espiritualidad.

El disco obtuvo muchos elogios de la crítica y le permitió llevarse el galardón a artista internacional del año en los BRIT Awards en marzo.

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