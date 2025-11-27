Cajas Navideñas: Todo lo que debe saber sobre la venta del IMA

El IMA pide a los ciudadanos que, para hacer la compra, deben llevar su cédula y una bolsa reutilizable. La caja navideña costará $15 y se repartirá en 132 lugares a nivel nacional del 2 al 19 de diciembre de 2025 .

Panamá/En cuatro días arranca la venta de las cajas navideñas del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA). Las ventas se iniciarán desde las 7:00 a.m. en las provincias de Chiriquí y Darién. En ese sentido, las autoridades han recordado que las ventas serán controladas a través de la cédula de identidad personal de los ciudadanos para evitar el “juega vivo”.

Por ello, el IMA pide a los ciudadanos que, para hacer la compra, deben llevar su cédula y una bolsa reutilizable. La caja navideña costará $15 y se repartirá en 132 lugares a nivel nacional del 2 al 19 de diciembre de 2025.

Aquí está el calendario oficial de las Naviferias del IMA 2025, correspondiente a la semana del 2 al 6 de diciembre #ConPasoFirme pic.twitter.com/70WvEVebWL — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) November 26, 2025

Este año se suman 28 nuevos sitios que alcanzarán las islas, las comarcas y Jaqué, en Darién, entre otras comunidades. El IMA detalló que se estarán vendiendo en todo el país 300 mil jamones picnic de producción nacional. La caja navideña traerá cinco productos: el jamón picnic, una bolsa de 5 libras de arroz, una botella de aceite o una lata de piña, una libra de azúcar y una lata de guandú.

A continuación, los horarios y los lugares donde se harán las ventas de las cajas navideñas:

MARTES 2 DE DICIEMBRE

Chiriquí

• Plaza del Ferrocarril, en el distrito de Bugaba

• Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, Barú

• Alcaldía de Renacimiento, en Río Serenó

Los Santos

• Parque Simón Bolívar, en La Villa de Los Santos

• Parque Viviana Pérez, en el distrito de Guararé

• Parque Belisario Porras, en Las Tablas

Herrera

• Parque Herrera, en Chitré cabecera

• Plaza Hipólito Pérez Tello (Plaza de Toros), Monagrillo

• Plaza 3 de Noviembre, La Arena, distrito de Chitré

MIÉRCOLES 3 DE DICIEMBRE

Chiriquí

Terrenos frente a la Feria de las Flores, Boquete

Plaza de Dolega, en el distrito de Dolega

Parque de Gualaca cabecera

Los Santos

A un costado de la Iglesia (calle frente al Banco Nacional), en Macaracas

Parque Central, Pedasí

Parque Santo Tomás de Villanueva, en Pocrí

Cancha Municipal de Tonosí

Herrera

Plaza de Toros de Parita

Cancha Comunal de Cabuya (Parita)

Cancha Municipal de Santa María cabecera

Estadio Municipal de Béisbol de El Rincón (Santa María)

Casa Comunal de Los Canelos (Santa María)

Casa Comunal de El Limón de Santa María

Panamá Este

Casa Comunal de Unión Santeña, distrito de Chepo

Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo

JUEVES 4 DE DICIEMBRE

Herrera

Parque San Sebastián de Ocú cabecera

Casa Comunal de Los Llanos, Ocú

Cancha municipal de Las Minas cabecera

Casa Comunal de Chepo, Las Minas

Cancha Municipal de Los Pozos, cabecera

Terrenos frente al centro de salud de La Pitaloza, Los Pozos

Cancha Municipal de Pesé, cabecera

Panamá Este

Agencia del IMA, en el distrito de Chepo

Chiriquí

Parque Central de Alanje

Club de Leones de Volcán, Tierras Altas

Parque Central de Boquerón

Comarca Ngäbe Buglé

Kusapín

VIERNES 5 DE DICIEMBRE

Chiriquí

Cancha Comunal de San Félix cabecera

Cancha del Parque de Remedios

Cancha Comunal de Tolé cabecera

Cancha Comunal de San Lorenzo, distrito de San Lorenzo

Panamá Este

Quebrada La Palma Ipetí, Tortí Arriba, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo

Cancha del corregimiento de Loma del Naranjo

Coclé

Parque 15 de Enero, corregimiento de Antón cabecera

Junta Comunal de El Valle, distrito de Antón

Cancha frente a la Escuela Angelina Mailyn de Tirone, distrito de Antón

Casa del Pueblo de Natá, corregimiento de Natá cabecera

Cancha de Olá cabecera, distrito de Olá

Mercado Agrícola Artesanal La Pintada, distrito de La Pintada

Comarca Ngäbe Buglé

Santa Catalina

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

Coclé