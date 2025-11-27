Cajas Navideñas: Todo lo que debe saber sobre la venta del IMA
El IMA pide a los ciudadanos que, para hacer la compra, deben llevar su cédula y una bolsa reutilizable. La caja navideña costará $15 y se repartirá en 132 lugares a nivel nacional del 2 al 19 de diciembre de 2025.
Panamá/En cuatro días arranca la venta de las cajas navideñas del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA). Las ventas se iniciarán desde las 7:00 a.m. en las provincias de Chiriquí y Darién. En ese sentido, las autoridades han recordado que las ventas serán controladas a través de la cédula de identidad personal de los ciudadanos para evitar el “juega vivo”.
Este año se suman 28 nuevos sitios que alcanzarán las islas, las comarcas y Jaqué, en Darién, entre otras comunidades. El IMA detalló que se estarán vendiendo en todo el país 300 mil jamones picnic de producción nacional. La caja navideña traerá cinco productos: el jamón picnic, una bolsa de 5 libras de arroz, una botella de aceite o una lata de piña, una libra de azúcar y una lata de guandú.
A continuación, los horarios y los lugares donde se harán las ventas de las cajas navideñas:
MARTES 2 DE DICIEMBRE
Chiriquí
- • Plaza del Ferrocarril, en el distrito de Bugaba
- • Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, Barú
- • Alcaldía de Renacimiento, en Río Serenó
Los Santos
- • Parque Simón Bolívar, en La Villa de Los Santos
- • Parque Viviana Pérez, en el distrito de Guararé
- • Parque Belisario Porras, en Las Tablas
Herrera
- • Parque Herrera, en Chitré cabecera
- • Plaza Hipólito Pérez Tello (Plaza de Toros), Monagrillo
- • Plaza 3 de Noviembre, La Arena, distrito de Chitré
MIÉRCOLES 3 DE DICIEMBRE
Chiriquí
- Terrenos frente a la Feria de las Flores, Boquete
- Plaza de Dolega, en el distrito de Dolega
- Parque de Gualaca cabecera
Los Santos
- A un costado de la Iglesia (calle frente al Banco Nacional), en Macaracas
- Parque Central, Pedasí
- Parque Santo Tomás de Villanueva, en Pocrí
- Cancha Municipal de Tonosí
Herrera
- Plaza de Toros de Parita
- Cancha Comunal de Cabuya (Parita)
- Cancha Municipal de Santa María cabecera
- Estadio Municipal de Béisbol de El Rincón (Santa María)
- Casa Comunal de Los Canelos (Santa María)
- Casa Comunal de El Limón de Santa María
Panamá Este
- Casa Comunal de Unión Santeña, distrito de Chepo
- Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo
JUEVES 4 DE DICIEMBRE
Herrera
- Parque San Sebastián de Ocú cabecera
- Casa Comunal de Los Llanos, Ocú
- Cancha municipal de Las Minas cabecera
- Casa Comunal de Chepo, Las Minas
- Cancha Municipal de Los Pozos, cabecera
- Terrenos frente al centro de salud de La Pitaloza, Los Pozos
- Cancha Municipal de Pesé, cabecera
Panamá Este
- Agencia del IMA, en el distrito de Chepo
Chiriquí
- Parque Central de Alanje
- Club de Leones de Volcán, Tierras Altas
- Parque Central de Boquerón
Comarca Ngäbe Buglé
- Kusapín
VIERNES 5 DE DICIEMBRE
Chiriquí
- Cancha Comunal de San Félix cabecera
- Cancha del Parque de Remedios
- Cancha Comunal de Tolé cabecera
- Cancha Comunal de San Lorenzo, distrito de San Lorenzo
Panamá Este
- Quebrada La Palma Ipetí, Tortí Arriba, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo
- Cancha del corregimiento de Loma del Naranjo
Coclé
- Parque 15 de Enero, corregimiento de Antón cabecera
- Junta Comunal de El Valle, distrito de Antón
- Cancha frente a la Escuela Angelina Mailyn de Tirone, distrito de Antón
- Casa del Pueblo de Natá, corregimiento de Natá cabecera
- Cancha de Olá cabecera, distrito de Olá
- Mercado Agrícola Artesanal La Pintada, distrito de La Pintada
Comarca Ngäbe Buglé
- Santa Catalina
SÁBADO 6 DE DICIEMBRE
Coclé
- Terminal de Transporte de Aguadulce, corregimiento Virgen del Carmen, distrito Aguadulce
- Cancha Comunal de Jugüito de Aguadulce
- Cancha de El Roble de Aguadulce