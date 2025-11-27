Cajas Navideñas: Todo lo que debe saber sobre la venta del IMA

El IMA pide a los ciudadanos que, para hacer la compra, deben llevar su cédula y una bolsa reutilizable. La caja navideña costará $15 y se repartirá en 132 lugares a nivel nacional del 2 al 19 de diciembre de 2025.

A parte de los jamones, la bolsa navideña del IMA tendrá estos productos. / TVN

Panamá/En cuatro días arranca la venta de las cajas navideñas del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA). Las ventas se iniciarán desde las 7:00 a.m. en las provincias de Chiriquí y Darién. En ese sentido, las autoridades han recordado que las ventas serán controladas a través de la cédula de identidad personal de los ciudadanos para evitar el “juega vivo”.

Por ello, el IMA pide a los ciudadanos que, para hacer la compra, deben llevar su cédula y una bolsa reutilizable. La caja navideña costará $15 y se repartirá en 132 lugares a nivel nacional del 2 al 19 de diciembre de 2025.

Este año se suman 28 nuevos sitios que alcanzarán las islas, las comarcas y Jaqué, en Darién, entre otras comunidades. El IMA detalló que se estarán vendiendo en todo el país 300 mil jamones picnic de producción nacional. La caja navideña traerá cinco productos: el jamón picnic, una bolsa de 5 libras de arroz, una botella de aceite o una lata de piña, una libra de azúcar y una lata de guandú.

A continuación, los horarios y los lugares donde se harán las ventas de las cajas navideñas:

MARTES 2 DE DICIEMBRE

Chiriquí

  • • Plaza del Ferrocarril, en el distrito de Bugaba
  • • Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, Barú
  • • Alcaldía de Renacimiento, en Río Serenó

Los Santos

  • • Parque Simón Bolívar, en La Villa de Los Santos
  • • Parque Viviana Pérez, en el distrito de Guararé
  • • Parque Belisario Porras, en Las Tablas

Herrera

  • • Parque Herrera, en Chitré cabecera
  • • Plaza Hipólito Pérez Tello (Plaza de Toros), Monagrillo
  • • Plaza 3 de Noviembre, La Arena, distrito de Chitré

MIÉRCOLES 3 DE DICIEMBRE

Chiriquí

  • Terrenos frente a la Feria de las Flores, Boquete
  • Plaza de Dolega, en el distrito de Dolega
  • Parque de Gualaca cabecera

Los Santos

  • A un costado de la Iglesia (calle frente al Banco Nacional), en Macaracas
  • Parque Central, Pedasí
  • Parque Santo Tomás de Villanueva, en Pocrí
  • Cancha Municipal de Tonosí

Herrera

  • Plaza de Toros de Parita
  • Cancha Comunal de Cabuya (Parita)
  • Cancha Municipal de Santa María cabecera
  • Estadio Municipal de Béisbol de El Rincón (Santa María)
  • Casa Comunal de Los Canelos (Santa María)
  • Casa Comunal de El Limón de Santa María

Panamá Este

  • Casa Comunal de Unión Santeña, distrito de Chepo
  • Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo

JUEVES 4 DE DICIEMBRE

Herrera

  • Parque San Sebastián de Ocú cabecera
  • Casa Comunal de Los Llanos, Ocú
  • Cancha municipal de Las Minas cabecera
  • Casa Comunal de Chepo, Las Minas
  • Cancha Municipal de Los Pozos, cabecera
  • Terrenos frente al centro de salud de La Pitaloza, Los Pozos
  • Cancha Municipal de Pesé, cabecera

Panamá Este

  • Agencia del IMA, en el distrito de Chepo

Chiriquí

  • Parque Central de Alanje
  • Club de Leones de Volcán, Tierras Altas
  • Parque Central de Boquerón

Comarca Ngäbe Buglé

  • Kusapín

VIERNES 5 DE DICIEMBRE

Chiriquí

  • Cancha Comunal de San Félix cabecera
  • Cancha del Parque de Remedios
  • Cancha Comunal de Tolé cabecera
  • Cancha Comunal de San Lorenzo, distrito de San Lorenzo

Panamá Este

  • Quebrada La Palma Ipetí, Tortí Arriba, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo
  • Cancha del corregimiento de Loma del Naranjo

Coclé

  • Parque 15 de Enero, corregimiento de Antón cabecera
  • Junta Comunal de El Valle, distrito de Antón
  • Cancha frente a la Escuela Angelina Mailyn de Tirone, distrito de Antón
  • Casa del Pueblo de Natá, corregimiento de Natá cabecera
  • Cancha de Olá cabecera, distrito de Olá
  • Mercado Agrícola Artesanal La Pintada, distrito de La Pintada

Comarca Ngäbe Buglé

  • Santa Catalina

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

Coclé

  • Terminal de Transporte de Aguadulce, corregimiento Virgen del Carmen, distrito Aguadulce
  • Cancha Comunal de Jugüito de Aguadulce
  • Cancha de El Roble de Aguadulce

