Princesa de Asturias: Alertan intentos de estafa que usurpan la identidad de la heredera al trono

La Fundación Princesa de Asturias emitió una advertencia pública tras detectar la circulación de mensajes y perfiles falsos en Internet que utilizan de manera indebida su nombre y el de Su Alteza Real la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, con fines fraudulentos.

La entidad confirmó que se trata de intentos de “fraude y estafa” que buscan engañar a la ciudadanía mediante propuestas económicas inexistentes y completamente ajenas a su actividad institucional.

A través de un comunicado difundido en su página web oficial, la Fundación fue enfática al aclarar que “no dispone de programas de ayuda económica, subvención de proyectos, sorteos u otros mecanismos de naturaleza monetaria, destinados a ciudadanos particulares”. Esta precisión responde al aumento de casos en los que terceros se hacen pasar por la institución para solicitar dinero o prometer beneficios financieros a cambio de supuestas gestiones vinculadas con la Casa Real.

En la misma línea, la organización subrayó que “su Alteza Real, la Princesa de Asturias, no solicita, ofrece o gestiona aportaciones económicas bajo circunstancia alguna a través de esta Fundación”. Con esta afirmación, se busca cortar de raíz cualquier intento de vincular a la heredera al trono con actividades de recaudación o promesas de ayudas que no existen y que solo persiguen engañar a los usuarios, especialmente a través de redes sociales y plataformas digitales.

La Fundación advirtió además que “cualquier mensaje o perfil que afirme lo contrario carece de legitimidad”. Esta declaración apunta directamente a los canales no oficiales que se presentan como supuestos intermediarios o representantes de la institución, utilizando imágenes, nombres y mensajes que imitan la comunicación oficial para ganar credibilidad entre potenciales víctimas.

Ante este escenario, la entidad recordó que “la única información veraz es la publicada a través de los canales oficiales de la Fundación Princesa de Asturias y de la Casa de Su Majestad el Rey”. Este llamado pretende reforzar la importancia de verificar las fuentes antes de interactuar con mensajes que solicitan datos personales, aportaciones económicas o cualquier tipo de colaboración financiera en nombre de la Fundación o de la Princesa de Asturias.

Según detalla el comunicado, la alerta se emite después de que se hayan identificado “perfiles falsos y comunicaciones fraudulentas” en la red, los cuales “usurpan la identidad de la Fundación Princesa de Asturias y de Su Alteza Real la Princesa de Asturias, para realizar proposiciones de carácter económico y/o recaudar dinero”. La institución considera que estas prácticas no solo afectan a posibles víctimas, sino que también dañan su reputación y la confianza construida a lo largo de los años.

La Fundación Princesa de Asturias, responsable de la organización de los prestigiosos Premios Princesa de Asturias y presidida por Ana Isabel Fernández Álvarez, instó a las personas que puedan haberse visto afectadas por estas acciones a que pongan los hechos “en conocimiento de las autoridades competentes”. La recomendación busca facilitar la investigación de estos delitos y prevenir que más ciudadanos sean engañados mediante estrategias de suplantación cada vez más sofisticadas.

Para cerrar su comunicación, la entidad expresó su pesar por “las posibles molestias y daños generados en su nombre a través de estas prácticas delictivas”. Con este mensaje, la Fundación reafirma su compromiso con la transparencia, la seguridad informativa y la protección de la ciudadanía frente a fraudes que explotan indebidamente el prestigio institucional y la imagen de la Familia Real española.

Este tipo de advertencias se enmarca en un contexto global de incremento de estafas digitales, donde la suplantación de identidades públicas y organizaciones reconocidas se ha convertido en una de las tácticas más frecuentes para engañar a usuarios desprevenidos. La Fundación insiste en la necesidad de extremar precauciones y acudir siempre a los canales oficiales como única vía fiable de información.