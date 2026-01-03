Romeo Santos responde a críticas por inmigración y rompe el silencio tras la polémica por ICE

Una de las figuras más influyentes de la música latina en Estados Unidos, se vio envuelto en una controversia inesperada luego de una entrevista que desató fuertes reacciones entre sus seguidores.

Tras ser acusado de evitar pronunciarse sobre las redadas migratorias y el rol de ICE, el cantante decidió aclarar públicamente su postura y defender su vínculo con la comunidad latina. “No estoy dando la espalda a mi comunidad”, afirmó de manera contundente.

La polémica se originó a partir de su participación en un podcast de The New York Times, donde fue consultado sobre la situación migratoria en Estados Unidos y el impacto de las redadas de ICE en las comunidades hispanas. Durante la conversación, Santos señaló que “los artistas deberían dedicarse a la música”, una frase que para muchos oyentes fue interpretada como una evasión frente a un tema sensible que afecta directamente a millones de inmigrantes.

Las críticas no tardaron en multiplicarse en redes sociales, donde parte del público cuestionó el silencio del intérprete de bachata frente a una realidad que golpea especialmente a la comunidad latina. En contraste, otros artistas del género, como Prince Royce, optaron por abordar el tema de manera directa. Royce habló abiertamente de “lo duro y crítico del momento que viven los latinos” y subrayó que no todos los inmigrantes “son criminales”, lo que intensificó la comparación entre ambas posturas.

Ante el creciente malestar, Romeo Santos decidió tomar la palabra sin intermediarios y realizar una transmisión en vivo para explicar el contexto de sus declaraciones. “Hice este live para desahogarme; un fragmento de una conversación ha causado indignación para algunos”, expresó al inicio de su mensaje. El artista sostuvo que sus palabras fueron sacadas de contexto y que su trayectoria demuestra un compromiso constante con la comunidad latina.

“Cuando yo me senté en una entrevista para hablar de temas, pensé que después de casi tres décadas [ustedes] sabían que siempre voy a abogar por la comunidad latina”, añadió Santos, visiblemente afectado por la reacción del público. El cantante recalcó que su enfoque principal como artista ha sido la música, pero reconoció que el momento actual exige una mayor sensibilidad frente a ciertos temas.

En su aclaración, el intérprete admitió que no anticipó el impacto negativo que tendría su respuesta. “No sabía que no profundizar en un tema tan delicado sobre un asunto que está afectando a nuestros hermanos inmigrantes en Estados Unidos; no pensé que muchos podrían tener una narrativa tan negativa”, explicó. Acto seguido, reiteró el mensaje central de su defensa: “Yo no estoy dando la espalda a mi comunidad”.

Te puede interesar: Florinda Meza revela el drástico tratamiento en el que le cortaron una parte de su oreja

Te puede interesar: Artistas que dominaron el negocio musical en 2025: giras, catálogos y streaming según Forbes

Santos también quiso marcar distancia de cualquier estrategia de manejo de crisis tradicional y enfatizó que su decisión de hablar directamente respondía a la necesidad de ser transparente con su público. “Estoy clarificando esto y estoy muy decepcionado, y no me voy a esconder detrás de un publicista”, afirmó, dejando claro que asumía la responsabilidad de sus palabras.

El episodio ha reabierto el debate sobre el papel de los artistas latinos en temas políticos y sociales, especialmente en un contexto donde la inmigración continúa siendo uno de los asuntos más sensibles en Estados Unidos. Mientras algunos defienden el derecho de los músicos a centrarse exclusivamente en su arte, otros consideran que figuras con plataformas masivas tienen una responsabilidad adicional frente a las problemáticas que afectan a su audiencia.

En el caso de Romeo Santos, la controversia parece haber dejado una lección clara: el silencio, incluso cuando no es intencional, puede interpretarse como una postura. Con su mensaje de aclaración, el artista busca cerrar el episodio reafirmando su identidad y su historia, recordando que su carrera se ha construido, precisamente, sobre el respaldo de la comunidad latina a la que hoy dice seguir defendiendo.