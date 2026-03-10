Premios Oscar 2026: las películas y estrellas que podrían romper récords históricos en esta edición

La próxima edición de los Premios Oscar 2026 promete convertirse en una de las ceremonias más impredecibles y potencialmente históricas de las últimas décadas.

De acuerdo con análisis de expertos de la industria y del portal especializado en apuestas VegasInsider.com, la gala podría marcar un antes y un después en la historia del cine, ya que más de 50 récords distintos estarían en riesgo de ser superados.

Desde logros individuales hasta marcas colectivas en varias categorías, la edición número 98 de los Premios de la Academia podría redefinir varios hitos dentro de la industria cinematográfica mundial.

El film que domina la temporada de premios es Pecadores, dirigido por Ryan Coogler. La producción logró 16 nominaciones, una cifra que ya se considera un récord absoluto para una sola edición de los Oscar.

“Pecadores de Ryan Coogler lidera la temporada de premios y podría romper la marca de mayor cantidad de estatuillas ganadas en una misma edición.”

Si la película consigue convertir muchas de esas nominaciones en victorias, podría superar la histórica marca de 11 premios en una sola noche, récord que actualmente comparten tres clásicos del cine: Ben-Hur (1959), Titanic (1997) y El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey (2003).

Otra de las producciones que podría dejar huella es Una batalla tras otra, que suma 13 nominaciones y se perfila como una fuerte contendiente en varias categorías principales.

Uno de los momentos más históricos de la gala podría producirse en la categoría de Mejor Dirección. Si Coogler gana por Pecadores, se convertiría en el primer director negro en lograr el galardón en la historia de los Oscar.

“Por primera vez, un director negro podría recibir la estatuilla a Mejor Dirección gracias a la nominación de Ryan Coogler por Pecadores.”

En esa misma categoría, la cineasta Chloé Zhao, nominada por Hamnet, podría lograr otro hito histórico: convertirse en la primera mujer en ganar dos veces el premio a Mejor Dirección. De lograrlo, también igualaría el número de estatuillas obtenidas por el director taiwanés Ang Lee entre realizadores asiáticos.

En las categorías actorales también hay varias figuras que podrían marcar nuevos hitos.

El actor Sean Penn aspira a entrar en el exclusivo grupo de intérpretes masculinos con tres premios Oscar de actuación.

“Sean Penn aspira a integrarse en el reducido grupo de hombres con tres Oscar de interpretación.”

Por su parte, Emma Stone podría igualar el logro de Frances McDormand si consigue su tercer Oscar a Mejor Actriz gracias a su actuación en Bugonia. De lograrlo, quedaría a solo una estatuilla del récord histórico de Katharine Hepburn.

La gala también podría ampliar el mapa de naciones que han ganado premios de la Academia.

El actor brasileño Wagner Moura, nominado por El agente secreto, tiene la posibilidad de convertirse en el primer intérprete de Brasil en ganar un Oscar en actuación.

“Wagner Moura podría convertirse en el primer actor brasileño en recibir el galardón principal en interpretación y en la primera persona de ese país en cualquier categoría actoral.”

Asimismo, países como Irlanda, Noruega y Nigeria podrían celebrar sus primeras victorias en categorías de actuación gracias a las nominaciones de Jesse Buckley (Hamnet), Renate Reinsve y Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental), así como Wunmi Mosaku (Pecadores).

En la categoría de actor de reparto, el veterano intérprete sueco Stellan Skarsgård también podría marcar un precedente histórico.

“Stellan Skarsgård aspira a ser el primer sueco y el primer hombre nórdico en ganar un Oscar de interpretación.”

Los Oscar 2026 también podrían reflejar avances importantes en materia de diversidad e inclusión dentro de la industria cinematográfica.

La directora de fotografía Autumn Durald Arkapaw, por su trabajo en Pecadores, podría convertirse en la primera mujer y la primera persona negra en ganar el Oscar a Mejor Fotografía.

“Autumn Durald Arkapaw podría ser la primera mujer y la primera persona negra en recibir el Oscar a Mejor Fotografía.”

En Diseño de Vestuario, Ruth E. Carter busca su tercera estatuilla, lo que la convertiría en la mujer negra con más premios Oscar en la historia.

En producción, Dede Gardner podría convertirse en la primera mujer con tres premios a Mejor Película.

Las categorías de guion y música también presentan posibilidades inéditas. Zhao podría lograr otro hito al convertirse en la primera mujer asiática en ganar Mejor Guion Adaptado por Hamnet.

En música, la compositora Diane Warren podría finalmente ganar su primer Oscar por la canción Dear Me, incluida en la película Relentless.

“Diane Warren podría dejar atrás el récord de nominaciones sin victoria si obtiene el premio.”

Otro momento histórico podría llegar si Golden de Las guerreras K‑Pop gana el premio a Mejor Canción Original, lo que marcaría el primer triunfo del K-pop en los Oscar.

En el terreno documental, también hay posibles hitos: las cineastas Alysa Payne y Christalyn Hampton podrían convertirse en las primeras mujeres negras en ganar en sus respectivas categorías, mientras que el fotógrafo y realizador Juan Arredondo tiene la oportunidad de convertirse en el primer colombiano en obtener un premio de la Academia.

Con tantas marcas en juego, los Oscar 2026 podrían convertirse en una de las ceremonias más históricas y transformadoras del cine moderno.