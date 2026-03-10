Ubican en Boquete a adolescente desaparecido en Chiriquí; Fiscalía investiga qué ocurrió

Tras la denuncia, se desplegó un operativo de búsqueda con la participación de unidades de la Policía Nacional, la DIJ y el Ministerio Público.

El adolescente Joel Benjamín Villarreal Moreno, de 13 años, quien había sido reportado como desaparecido en la provincia de Chiriquí, fue ubicado la mañana de este martes en el distrito de Boquete, según confirmó el Ministerio Público.

De acuerdo con la información preliminar, el menor fue encontrado en condiciones estables, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon su desaparición.

La Fiscalía busca recabar más detalles sobre lo ocurrido, con el objetivo de determinar qué provocó su ausencia y verificar si existe algún hecho que deba ser investigado penalmente, de acuerdo con fuentes del Ministerio Público.

La desaparición de Joel Villarreal había sido reportada la tarde del lunes por sus familiares en la provincia de Chiriquí, lo que llevó a las autoridades a activar la alerta Ámber para agilizar su localización.

Tras la denuncia, se desplegó un operativo de búsqueda con la participación de unidades de la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial y el Ministerio Público.

Por el momento, las autoridades indicaron que se espera obtener más información del propio adolescente que permita esclarecer lo sucedido.