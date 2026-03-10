Buscan a los jóvenes Ge Blandón y Jatniel Brown por homicidio de Rogelio Hudson en Colón

Las autoridades no especificaron la edad de los sospechosos.

La Policía Nacional emitió una orden de captura contra Ge Dullah Blandón West y Jatniel Ismael Brown Ríos, señalados como presuntos implicados en el homicidio del adulto mayor Rogelio Hudson, ocurrido en la ciudad de Colón.⁣

Según las autoridades, ambos son requeridos por la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, que mantiene una orden de aprehensión por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio.

El hecho se registró el pasado 13 de febrero en la calle 10 y 11 Roosevelt, donde el señor Hudson, de aproximadamente 70 años, fue cruelmente atacado con piedras por presuntos menores de edad que se desplazaban en un scooter. ⁣

La agresión le causó heridas de gravedad que lo mantuvieron hospitalizado durante varios días. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció 48 horas después producto de esta agresión.⁣

Por este caso ya hay un adolescente de 17 años aprehendido, con orden de detención provisional e imputado por los delitos de homicidio doloso agravado.

El tribunal ordenó detención provisional por un año, mientras el Ministerio Público continúa reuniendo pruebas dentro de la investigación por el presunto delito de homicidio doloso agravado.

El caso ha generado consternación en la comunidad colonense, donde familiares y vecinos esperan que se haga justicia por la muerte del adulto mayor. En la mañana de este lunes 9 de marzo, sus familiares realizaron el culto de despedida en la Iglesia Evangélica de Dios, ubicada en calle 6, avenida Meléndez, donde allegados se reunieron para rendirle homenaje antes de su sepultura.

