Adolescente enfrenta audiencia por ataque con piedras que causó la muerte de Rogelio Hudson

Colón/Un adolescente de 17 años de edad será llevado ante un juez este viernes a las 2:30 de la tarde en la sede de la Fiscalía de Adolescencia de la provincia de Colón, por su presunta vinculación con el hecho ocurrido el pasado 13 de febrero, donde falleció Rogelio Hudson, un adulto mayor de 70 años.

De acuerdo con la información, el hombre resultó gravemente herido tras recibir golpes provocados por piedras que fueron lanzadas por un grupo de jóvenes. Posteriormente, falleció a causa de las lesiones.

El hecho se registró en calle 10 y 11, avenida Roosevelt, en la ciudad de Colón. Durante la audiencia se espera que el menor sea presentado ante las autoridades judiciales para continuar con el proceso correspondiente.

En otro caso ocurrido también en la provincia de Colón, un adolescente de 16 años recibió la medida cautelar de detención provisional por su presunta vinculación a un delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de tentativa de homicidio.

Según el reporte, el hecho se registró el 4 de marzo, frente a la escuela República de Sudáfrica, donde otro adolescente de 14 años resultó herido cuando se dirigía a su centro escolar.

Durante la audiencia, la Fiscalía de Adolescencia solicitó la legalización de la aprehensión, petición que fue admitida por el Juzgado Penal de Adolescentes de Colón, que además ordenó la medida cautelar de detención provisional mientras avanzan las investigaciones del caso.

