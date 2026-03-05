Hallan feto en baño del área de urgencias de policlínica en San Carlos

De acuerdo con la entidad, tras detectarse la situación se notificó de inmediato a las autoridades correspondientes para iniciar las diligencias legales.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que la mañana de este jueves fue encontrado un feto en el baño del Servicio de Urgencias de la Policlínica Dr. Juan Vega Méndez, ubicada en el distrito de San Carlos, en la provincia de Panamá Oeste.

De acuerdo con la entidad, tras detectarse la situación se notificó de inmediato a las autoridades correspondientes para iniciar las diligencias legales.

Funcionarios del Ministerio Público acudieron al centro médico para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho.

La CSS manifestó su disposición de colaborar plenamente con las autoridades competentes durante el proceso investigativo y reiteró su compromiso de proporcionar toda la información necesaria que contribuya al esclarecimiento de lo sucedido.