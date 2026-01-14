Fraude en pensiones de la CSS podría ser 'la punta del iceberg'; hay más casos bajo revisión

Herrera advirtió que estos casos podrían representar solo “la punta del iceberg” , ya que existe un grupo adicional de expedientes bajo revisión, aunque evitó especular sobre un monto total.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja del Seguro Social (CSS) presentó el lunes 12 de enero una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción por un presunto fraude millonario en el otorgamiento de pensiones, luego de detectar graves irregularidades en al menos 57 casos, que representarían una afectación económica estimada en 10 millones de dólares.

Así lo explicó César Herrera, director de Finanzas de la CSS, quien detalló que las anomalías fueron descubiertas tras la implementación del proyecto Mi Caja Digital, una plataforma que permite a los asegurados acceder a su información de cuotas y salarios cotizados.

“Este proyecto puso la información en manos del asegurado, pero también nos permitió cruzar datos básicos que cualquier institución mutualista debe revisar, como las cuotas acreditadas versus los registros de pensionados”, señaló Herrera.

De acuerdo con el funcionario, al realizar estas verificaciones —por instrucción del director general Dino Mon— se detectó un grupo de personas pensionadas que no cumplían con el mínimo de 180 cuotas exigidas por ley, lo que encendió las alertas internas.

“Nos dimos cuenta de que no se trataba de simples errores administrativos. En muchos casos todo indica que hubo fraude en el otorgamiento de estas pensiones”, afirmó.

Te puede interesar: Director de la Caja de Seguro Social presenta denuncia ante la Fiscalía tras detectar fraude millonario en el sistema de pensiones

Manipulación de datos y pensiones sin respaldo

Herrera explicó que entre los hallazgos preliminares existen casos en los que personas con apenas 100 cuotas aparecían como jubiladas, tras presuntas modificaciones en el sistema que incorporaban salarios y registros que no les correspondían.

“Se observan cifras alteradas que no pueden atribuirse a un error de digitación o a una equivocación en la cédula. Todo apunta a algún tipo de manipulación”, indicó, aclarando que será el Ministerio Público, junto a auditorías forenses y la Contraloría, quienes determinen responsabilidades.

El director de Finanzas precisó que los 10 millones de dólares corresponden al monto total que la CSS esperaba pagar en pensiones a estas 57 personas a lo largo de su vida. De esa cifra, entre 3 y 4 millones ya fueron desembolsados, mientras que el resto ha sido suspendido de forma preventiva.

“Esa lesión ya ocurrió. El resto de los pagos se detuvo mientras avanzan las investigaciones”, puntualizó.

Un problema que podría ser mayor

Herrera advirtió que estos casos podrían representar solo “la punta del iceberg”, ya que existe un grupo adicional de expedientes bajo revisión, aunque evitó especular sobre un monto total.

“No encontramos un patrón claro por administración, periodo o funcionario específico. Hay casos de distintas generaciones y momentos, lo que obliga a una investigación profunda”, sostuvo.

El funcionario subrayó que esta situación impacta directamente la sostenibilidad del sistema, en momentos en que el Estado destina cerca del 1% del Producto Interno Bruto para cubrir el déficit de la CSS.

Primera denuncia institucional masiva

Aunque reconoció que en el pasado hubo denuncias puntuales de asegurados que se sentían afectados, Herrera aseguró que esta es la primera vez que la CSS, como institución, presenta una denuncia masiva de este tipo ante el Ministerio Público.

“Esto no puede seguir ocurriendo. Los fondos del Estado y de los asegurados deben manejarse correctamente”, enfatizó.

Por ahora, no se ha separado a ningún funcionario ni se han señalado responsables directos, a la espera de los resultados de las investigaciones. Sin embargo, Herrera fue enfático en que no habrá encubrimientos.

“Si se comprueba que un ciudadano recibe una pensión de forma irregular, deberá responder ante la ley, al igual que cualquier funcionario que haya participado”, advirtió.

Llamado a los asegurados

Ante la preocupación generada, el director de Finanzas hizo un llamado a los cotizantes a registrarse en Mi Caja Digital, recordando que aún unas 700 mil personas no utilizan la plataforma.

“Esto no es motivo para entrar en pánico por la pensión, pero sí para revisar que sus cuotas estén acreditadas. El asegurado se convierte en fiscalizador de su propia cuenta”, señaló.

Añadió que la falta de una cuota puede deberse a errores administrativos o a incumplimientos del empleador, por lo que la aplicación permite reportar cualquier irregularidad para su verificación.

Denuncia formal y delitos investigados

La CSS informó que la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción incluye presuntos delitos contra el orden económico, la seguridad informática, peculado, corrupción de servidores públicos y falsificación de documentos, entre otros que puedan surgir durante el proceso investigativo.

El director general de la institución, Dino Mon, aseguró que no se tolerarán redes de corrupción que afecten los fondos de los asegurados y reiteró que cada balboa desviado ilegalmente debilita la confianza en el sistema de seguridad social.