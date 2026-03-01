TVN encendió la fiesta y animó al público en 'Sabores de Colón'

Durante el evento, talentos de TVN interactuaron con los asistentes mediante concursos, bailes y entrega de premios en efectivo, lo que mantuvo un ambiente festivo entre las familias que acudieron a la actividad gastronómica y cultural.

Colón/La provincia de Colón vivió este domingo un ambiente cargado de música, premios y entusiasmo durante la actividad “Sabores de Colón”, donde el público respondió masivamente con una gran aceptación al equipo de TVN, así como a las presentaciones y dinámicas organizadas en la tarima principal.

Durante el evento, talentos de TVN interactuaron con los asistentes mediante concursos, bailes y entrega de premios en efectivo, lo que mantuvo un ambiente festivo entre las familias que acudieron a la actividad gastronómica y cultural.

Los presentes disfrutaron además de la oferta culinaria de emprendedores locales, quienes ofrecieron diversos platillos y postres tradicionales, consolidando el evento como un punto de encuentro para residentes y visitantes.

Entre las figuras que participaron en la tarima estuvieron Eddy Vásquez, La Ministra y la presentadora Meredith Serracín, quienes animaron al público y destacaron la energía de los colonenses.

La actividad se desarrolló en un ambiente familiar y festivo, con gran participación de emprendedores y público general, mientras la programación en tarima continuaba atrayendo a más visitantes.

Con información de Luis de Jesús Mendoza