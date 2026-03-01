Panamá refuerza la protección de los pastos marinos frente al cambio climático

Panamá cuenta con la Ley 304 de 2022 , que establece la protección integral de los sistemas de arrecifes coralinos, los ecosistemas de pastos marinos y las especies asociadas, fortaleciendo así el marco legal para su conservación.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los pastos marinos, a menudo confundidos con algas, son en realidad plantas angiospermas —es decir, plantas con flores— capaces de formar extensas praderas submarinas que sostienen una rica biodiversidad marina. Estos ecosistemas costeros brindan refugio y alimento a peces, crustáceos, moluscos, bivalvos y muchas otras especies, además de desempeñar un papel clave en la conectividad entre el bosque de manglar y los arrecifes de coral.

Su ubicación estratégica entre estos dos ecosistemas fundamentales los convierte en un eslabón esencial para la salud del litoral y para actividades económicas como la pesca y el turismo. Sin embargo, enfrentan múltiples amenazas, entre ellas el desarrollo costero no planificado, la contaminación física y química, el turismo no sostenible y los efectos del cambio climático.

Las oscilaciones climáticas estacionales como El Niño y La Niña pueden alterar la temperatura, salinidad, turbidez y acidez del agua, afectando la densidad, abundancia y diversidad de los pastos marinos. Asimismo, la sedimentación derivada de la deforestación de manglares y la degradación de los arrecifes de coral reduce la protección natural que estos ecosistemas necesitan para mantenerse saludables.

Ante este panorama, el Ministerio de Ambiente, a través de la Dirección de Costas y Mares y la Dirección de Información Ambiental, desarrolla un proyecto de mapeo de corales y pastos marinos. La iniciativa busca identificar las áreas donde se localizan estos ecosistemas, determinar su diversidad y evaluar su estado de conservación, con el fin de orientar futuras acciones de investigación y protección.

Digna Barsallo, directora nacional de Costas y Mares, destacó que la generación de información científica es fundamental para tomar decisiones oportunas que garanticen la protección de estos ecosistemas altamente sensibles. “La generación de información científica hace posible que se tomen decisiones oportunas para la protección y conservación de los pastos marinos y las especies asociadas, en un ecosistema altamente sensible que requiere una gestión holística y coordinada de todos los actores”, señaló.

Barsallo subrayó además que muchas personas desconocen la estrecha relación entre los pastos marinos y las comunidades costeras. Al encontrarse entre los manglares y los arrecifes, contribuyen a la conectividad de los ecosistemas de los que dependen actividades como la pesca y el turismo. Su deterioro incrementa la vulnerabilidad de numerosas especies y reduce los recursos disponibles para las comunidades.

En el ámbito nacional, Panamá cuenta con la Ley 304 de 2022, que establece la protección integral de los sistemas de arrecifes coralinos, los ecosistemas de pastos marinos y las especies asociadas, fortaleciendo así el marco legal para su conservación.

A nivel internacional, el país participa en la Iniciativa Internacional para los Arrecifes de Coral (ICRI), una alianza que promueve la investigación y la gestión sostenible de los arrecifes de coral, así como el cumplimiento de metas ambientales globales.

Finalmente, Barsallo reiteró que la conservación de los pastos marinos no es solo responsabilidad institucional, sino una tarea compartida. Acciones como evitar la contaminación, fomentar un turismo responsable, respetar los ecosistemas costeros y promover la educación ambiental pueden marcar la diferencia en la protección de estos valiosos ecosistemas marinos.