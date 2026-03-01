Policentro de San Isidro superó las 250 atenciones en sus primeros días de funcionamiento

De acuerdo con información oficial del Ministerio de Salud (Minsa) en la región, la instalación se encuentra actualmente en su fase inicial de operaciones, por lo que mantiene habilitados únicamente algunos servicios.

San Miguelito, Panamá/El Policentro de Salud de San Isidro, en el distrito de San Miguelito, registró más de 250 atenciones médicas durante sus dos primeros días de funcionamiento, lo que evidencia la alta demanda de servicios y la respuesta de la comunidad usuaria.

De acuerdo con información oficial del Ministerio de Salud (Minsa) en la región, la instalación se encuentra actualmente en su fase inicial de operaciones, por lo que mantiene habilitados únicamente algunos servicios.

Las autoridades sanitarias precisaron que, por el momento, el Policentro de San Isidro ofrece atención de urgencias las 24 horas, además de laboratorio, farmacia y el área de REGES. Indicaron que la apertura del resto de las especialidades se realizará de manera progresiva.

Está previsto que el servicio de Odontología inicie operaciones el miércoles 4 de marzo, en horario de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. La nueva área contará con equipos modernos y tecnología actualizada para la atención de los pacientes.

Las autoridades señalaron que próximamente se anunciará la incorporación de otros servicios que formarán parte de la cartera completa de esta instalación de salud.

Para garantizar la seguridad de pacientes, familiares y personal, el Policentro de San Isidro dispone de vigilancia permanente las 24 horas por parte de unidades de la Policía Nacional. Esta medida, según se informó, también ha sido reforzada en otros centros de salud de la región de San Miguelito.