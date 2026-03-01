Clima en Panamá: Altas temperaturas y radiación extrema podrían registrarse este domingo

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se registrarán lluvias ocasionales en las zonas montañosas del occidente, mientras que en el resto del territorio predominará un cielo parcialmente nublado a disperso.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las condiciones meteorológicas para este día estarán marcadas por lluvias aisladas en sectores montañosos del Caribe y un ambiente seco y caluroso en el Pacífico, según el pronóstico oficial del Instituto de Meteorología e Hidrología.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se registrarán lluvias ocasionales en las zonas montañosas del occidente, mientras que en el resto del territorio predominará un cielo parcialmente nublado a disperso. Para la tarde y el resto del día se prevén incrementos de nubosidad con lluvias ocasionales hacia la cordillera, sin eventos lluviosos significativos en las demás áreas.

Por su parte, en el Pacífico se esperan condiciones estables durante la mañana, con cielo parcialmente nublado a despejado. En horas de la tarde y hacia el final del día persistirá el ambiente seco y caluroso, sin precipitaciones relevantes.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 31 °C y 35 °C en el Pacífico, entre 30 °C y 33 °C en el Caribe y entre 22 °C y 26 °C en la Cordillera Central. Los vientos serán variables a lo largo del día. En el Caribe predominarán del noroeste y nor-noreste, con velocidades sostenidas de entre 20 y 35 km/h. En el Pacífico se esperan vientos del noreste y oeste-suroeste, con intensidades similares. No se descartan ráfagas de mayor intensidad en zonas montañosas y marítimas.

Respecto a las condiciones marítimas, en el litoral Caribe se prevén olas con alturas entre 1,5 y 2,0 metros y periodos de 7 a 9 segundos. En el litoral Pacífico, el oleaje oscilará entre 0,6 y 1,0 metro, con periodos de 8 a 13 segundos.

Finalmente, los índices máximos de radiación UV-B se mantendrán en niveles muy altos a extremos en el país, con valores entre 8 y 11 o superiores, por lo que se recomienda extremar las medidas de protección solar.