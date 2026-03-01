Javier Milei trazará ante el Congreso los ejes de la segunda mitad de su mandato

La alocución, para las 21H00 (00H00 GMT), fijará prioridades del Ejecutivo para el año, con iniciativas previsionales, fiscales, penales y electorales de lo que el presidente ultraliberal define como "el gobierno más reformista de la historia".

Buenos Aires, Argentina/El presidente de Argentina, Javier Milei, abrirá este domingo el período legislativo con un discurso ante el Congreso en el que trazará los ejes de la segunda mitad de su mandato y delineará una nueva etapa de reformas de su proyecto libertario.

La alocución, para las 21H00 (00H00 GMT), fijará prioridades del Ejecutivo para el año, con iniciativas previsionales, fiscales, penales y electorales de lo que el presidente ultraliberal define como "el gobierno más reformista de la historia".

Milei llega al inicio del nuevo ciclo legislativo tras un 2025 turbulento, marcado por denuncias de corrupción contra funcionarios y episodios de inestabilidad cambiaria.

Sin embargo, su victoria en las elecciones legislativas de octubre le permitió ampliar su presencia parlamentaria y avanzar con su programa. El viernes, el Congreso aprobó la reforma de flexibilización laboral pese al rechazo de los sindicatos, que ya convocaron cuatro huelgas generales desde que Milei asumió el poder en diciembre de 2023.

"Milei solo puede ir para adelante", explica a la AFP el politólogo Pablo Touzón. "Su movimiento político es bastante punk" por lo que "la agenda de reformas para él es necesaria" para sostener su modelo económico.

"Dos grandes rescates"

En el plano internacional, Milei mantiene un férreo alineamiento con Estados Unidos e Israel y apoya incondicionalmente a su aliado Donald Trump. El sábado, celebró la operación de ambos países contra Irán y renovó las acusaciones de participación iraní en el atentado contra la mutual judía AMIA en 1994.

Para Touzón, en medio de la inestabilidad de 2025, el gobierno de Mieli tuvo "dos grandes rescates": el apoyo financiero de la administración Trump y el respaldo electoral de la sociedad argentina en los comicios legislativos, donde su partido La Libertad Avanza obtuvo el 40% de los votos.

Ese resultado consolidó el poder del presidente, quien había llegado al cargo con una bancada minoritaria. A esto se suma, según el analista, una oposición fragmentada que no logró construir alternativas en dos años.

De acuerdo con la consultora AtlasIntel, Milei es hoy el dirigente con mayor imagen positiva del país, con 41,5% de aprobación y 55,3% de rechazo.

Logró que bajara la inflación y eso "es un gran avance", opinó Ariel Tarquis, un estudiante de 24 años que sin embargo cuestionó iniciativas como la reforma laboral.

Milei consiguió la aprobación de la Ley de Modernización Laboral, que reduce indemnizaciones, habilita pagos salariales en bienes o servicios y limita el derecho a huelga.

Además, desde diciembre, su gobierno sancionó el presupuesto nacional, habilitó el blanqueo de ahorros en dólares y bajó la edad de imputabilidad a los 14 años, con apoyo parcial de gobernadores de la oposición peronista.

Para Touzón, el presidente "empieza el año mejor que nunca", con una oposición debilitada y un oficialismo cohesionado. En su visión, el único factor de riesgo sería una crisis derivada del propio modelo económico.

El columnista Martín Rodriguez Yebra escribió en La Nación que el sistema político argentino "actúa como si la reelección de 2027 estuviera asegurada", aunque persisten interrogantes sobre la sostenibilidad social del ajuste.

"En el camino"

Desde que sucedió al gobierno peronista de centroizquierda de Alberto Fernández, Milei logró una fuerte desaceleración inflacionaria y orden fiscal. La inflación anual se redujo desde el 211,4% en 2023 al 31,5% en 2025, y Argentina registró superávit fiscal dos años consecutivos por primera vez desde 2008.

Pero el ajuste tuvo costos significativos: caída del consumo, apertura importadora y el cierre de más de 21.000 empresas en dos años, con una pérdida estimada de 300.000 empleos, según fuentes sindicales.

El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Mario Grinman, afirmó esta semana que "algunos van a quedar en el camino", pero si ese es el precio por "una Argentina normal, con futuro", el sacrificio "vale la pena".

La economía argentina creció 4,4% en 2025, impulsada por el agro y la intermediación financiera, mientras que la industria manufacturera y el comercio, dos de los sectores que más empleo generan, se contrajeron.

Milei "hace las cosas bien, pero para un sector, y no le importa si eso quema a otro sector", señaló Emanuel, un empleado de una empresa energética de 29 años que prefirió no dar su apellido,

"El tema es cuando a la mayoría es a la que deja mal", dijo a la AFP.