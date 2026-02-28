Argentina eleva nivel de seguridad a 'alto' por conflicto en Medio Oriente

La medida alcanza a "todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía". También implica el refuerzo de los controles fronterizos, según un comunicado difundido en X por la oficina del presidente Javier Milei.

Buenos Aires, Argentina/El gobierno de Argentina elevó este sábado el nivel de seguridad a "alto" en todo el territorio nacional y embajadas tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y los bombardeos de Teherán en represalia.

La justicia argentina señala a Irán y al movimiento libanés Hezbolá como responsables del atentado contra la mutual judía AMIA de 1994 que dejó 85 muertos y cientos de heridos.