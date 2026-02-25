Venezuela reclama a Panamá por supuesta apertura de valija diplomática

Gobierno venezolano exigió garantías plenas de no repetición e insta a las autoridades panameñas a cumplir estrictamente las normas que rigen la actividad diplomática y consular.

Caracas, Venezuela/El Gobierno de Venezuela denunció supuestos hechos ocurridos el pasado martes 24 de febrero de 2025, cuando, según un comunicado, "fue forzada la apertura de la valija diplomática venezolana en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la ciudad de Panamá".

El comunicado oficial señala que este acto constituye una "violación directa y flagrante de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961".

El texto oficial recuerda que el artículo 27 de dicha convención establece claramente la inviolabilidad de la valija diplomática, la cual no puede ser abierta ni retenida bajo ninguna circunstancia. Para el gobierno venezolano, la inmunidad de las comunicaciones diplomáticas es un principio esencial para la convivencia entre naciones.

Nota aquí: Denuncian dilación para tramitar solicitudes de amnistía en Venezuela

La denuncia enfatiza que la vulneración de este principio "sienta un precedente peligroso que afecta la seguridad jurídica de nuestras misiones y atenta contra el derecho a la identidad de la comunidad venezolana residente en territorio panameño". El comunicado fue emitido desde Caracas con fecha 24 de febrero de 2025.

Ante este atropello, el Gobierno venezolano exigió garantías plenas de no repetición e insta a las autoridades panameñas a cumplir estrictamente las normas que rigen la actividad diplomática y consular. La nota oficial considera la voluntad expresada por ambos gobiernos para reactivar los servicios consulares.