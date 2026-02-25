Zelenski dice que Putin ‘no logró sus objetivos’ de guerra en Ucrania

El impacto mundial del conflicto ha sido inmenso, con un aumento en los gastos de defensa en varios países europeos en anticipo de una posible confrontación con Rusia.

Vladimir Putin "no logró sus objetivos" de guerra ni "quebró a los ucranianos", declaró este martes el presidente Volodimir Zelenski, justo cuatro años después de que Rusia invadiera su país.

Ucrania marca el día arropado por sus aliados, pero sin vislumbrar el fin del conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

"Putin no logró sus objetivos. No quebró a los ucranianos. No ganó esta guerra", declaró Zelenski en un mensaje en video, en el que aseguró que su país está preparado para hacer "todo" lo posible para garantizar una paz fuerte.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reaccionó diciendo que aún no han "alcanzado plenamente" todos sus objetivos militares, pero que "muchos" se han cumplido. Y prometió que seguirán luchando hasta lograrlos.

Cientos de miles de vidas se han perdido desde que Rusia envió tropas a Ucrania el 24 de febrero de 2022, confiado en una victoria rápida y sin esperar la feroz resistencia que encontraría.

El impacto mundial del conflicto ha sido inmenso, con un aumento en los gastos de defensa en varios países europeos en anticipo de una posible confrontación con Rusia.

Las negociaciones entre ambos bandos, retomadas el año pasado por impulso de Estados Unidos, no han logrado detener los combates, que han destruido ciudades enteras y forzado a millones de ucranianos a huir de su país.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó el martes a Kiev y, en un video, subrayó el "compromiso duradero" de la UE con una paz en los términos de Ucrania.

Zelenski reiteró este martes su llamado a la Unión Europea a establecer un calendario "claro" para la adhesión de su país al bloque porque, de lo contrario, Putin "encontrará la manera" de bloquearla "durante décadas".

Por su parte, Putin señaló ante agentes de los servicios de seguridad (FSB) que Ucrania "no ha logrado infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla" y que está intensificando sus ataques de sabotaje detrás de las líneas enemigas.

Sin perdón

La guerra ha traumatizado a Ucrania.

"Solo los horrores permanecen en mi memoria", declaró a AFP Olena Ponomariova, subdirectora de una guardería en Irpin, una ciudad cercana a Kiev.

"Todo ha cambiado, todos los ucranianos han cambiado. Se han vuelto unidos y resilientes", añadió. La forma en la que ella se relaciona con sus familiares residentes en Rusia también ha "cambiado al 100%". "Al igual que su actitud hacia nosotros".

En la misma ciudad, Yevgenia Antoniuk, de 43 años, recordó que en 2022 le dio pan a un hombre hambriento después de que los rusos se fueran.

"Rompió a llorar y empezó a besarme las manos. En ese momento, odié a los rusos tan profunda y fuertemente que me di cuenta de que ni yo ni mis hijos ni mis nietos los olvidaríamos o los perdonaríamos nunca", dijo.

Rusia, que ocupa cerca de 20% del territorio ucraniano, bombardea a diario áreas civiles e infraestructuras, lo que ha provocado la peor crisis energética desde el inicio de la invasión, agravada por un rudo invierno.

Los aliados occidentales de Kiev han impuesto fuertes sanciones a Moscú, obligando al país a reorientar sus exportaciones petroleras a nuevos mercados, sobre todo en Asia.

Pero las fuerzas rusas han avanzado lentamente en los últimos meses, en especial en la región oriental del Donbás, epicentro de combates sangrientos y que Moscú quiere anexar.

Según un análisis de AFP basado en datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), el ejército ruso conquistó más territorio durante el cuarto año de guerra que en los dos anteriores juntos.

En tanto, las negociaciones continúan bajo mediación de Estados Unidos, pero el presidente francés, Emmanuel Macron, se mostró este martes "muy escéptico" sobre la posibilidad de alcanzar la "paz a corto plazo".

Reconstrucción

Este martes, una treintena de dirigentes de países aliados de Ucrania, pertenecientes a la "coalición de voluntarios", volvieron a pedir que Rusia acepte un "alto al fuego total e incondicional".

También expresaron su "apoyo inquebrantable" a Ucrania los dirigentes de los países del G7 (Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá y Japón).

La guerra de cuatro años ha devastado a Ucrania, que ya era uno de los países más pobres de Europa.

Según un informe conjunto del Banco Mundial, la UE y la ONU, publicado el lunes, el costo de la reconstrucción de Ucrania en la posguerra será de 558.000 millones de dólares en la próxima década.

Rusia justificó el envío de tropas a Ucrania para impedir su ambición de unirse a la OTAN. Estima que el ingreso de Kiev en la Alianza Atlántica amenaza su propia seguridad.

Ucrania, una exrepública soviética, considera que la guerra es el resurgimiento del imperialismo ruso dirigido a subyugar al pueblo ucraniano.