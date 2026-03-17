Irán confirma la muerte de su jefe de seguridad, Alí Larijani tras ataque aéreo

Larijani fue alcanzado por ataques de aviones de combate estadounidenses e israelíes en la casa de su hija.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó el martes la muerte de su presidente, Alí Larijani, después de que Israel afirma haberlo asesinado en un ataque aéreo.

"Las almas puras de los mártires acogieron el alma purificada del siervo justo de Dios, el mártir Dr. Alí Larijani", declaró el Consejo, que añadió que tanto su hijo como su guardaespaldas también murieron en el ataque.

"Tras toda una vida de lucha por el progreso de Irán y de la Revolución Islámica, finalmente alcanzó su aspiración de toda la vida, respondió a la llamada divina y alcanzó con honor la dulce gracia del martirio en la trinchera del servicio", añadió.

Los funerales de Larijani, así como el comandante de la fuerza paramilitar Basij, Gholamreza Soleimani, también asesinado por la mañana, se celebrarán el miércoles a las 10H30 GMT en el centro de Teherán, junto con los de los militares de la fragata hundida por Estados Unidos el 4 de marzo frente a las costas de Sri Lanka, según información de las agencias Fars y Tasnim.

Según Fars, Larijani fue alcanzado por ataques de "aviones de combate estadounidenses e israelíes en la casa de su hija".

A pesar de esta pérdida de "amarga", "la perseverancia del pueblo (...) y la conquista de la victoria final harán que la situación sea aún más amarga para los criminales sionistas", ha reaccionado el presidente iraní, Masud Pezeshkian.