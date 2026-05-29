TVN Media y PMI Panamá firman convenio para impulsar el desarrollo profesional y la gestión de proyectos

TVN Media y el Project Management Institute (PMI) Capítulo Panamá firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de promover el fortalecimiento de capacidades profesionales y la implementación de buenas prácticas en gestión de proyectos.

La firma del acuerdo estuvo a cargo de María Guadalupe Guillén, directora de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos de TVN Media, y Yaniselli Jaén, presidenta de PMI Capítulo Panamá.

PMI es una organización sin fines de lucro reconocida a nivel mundial por impulsar la profesión de dirección de proyectos a través de estándares, certificaciones, investigación y programas de desarrollo profesional. Actualmente cuenta con una comunidad de más de medio millón de miembros y profesionales certificados en cerca de 180 países.

Mediante este convenio, TVN Media tendrá acceso a espacios de formación, intercambio de experiencias y asesoría especializada en áreas relacionadas con liderazgo, planificación, gestión de equipos y ejecución de proyectos. La colaboración también permitirá acercar a la organización a una red de expertos y profesionales comprometidos con la mejora continua y la innovación.

Durante el encuentro, representantes de PMI Panamá destacaron la importancia de fortalecer las competencias de gestión de proyectos en un entorno cada vez más dinámico y competitivo, donde la capacidad de planificar, coordinar equipos y alcanzar objetivos estratégicos resulta fundamental para el éxito de las organizaciones.

Asimismo, se compartieron detalles sobre las iniciativas que impulsa PMI Panamá, entre ellas su congreso anual, un espacio que reúne a especialistas, líderes empresariales y profesionales de distintas industrias para intercambiar conocimientos y analizar tendencias en dirección de proyectos.

Con esta alianza, ambas organizaciones reafirman su compromiso con el desarrollo del talento humano, la excelencia profesional y la generación de oportunidades que contribuyan al crecimiento de las personas y las organizaciones.