TVN Media impulsa competencia intercolegial de reciclaje por tercer año consecutivo

Durante esta semana se realizan exposiciones de educación ambiental en cuatro centros educativos de primaria y premedia.

Panamá Oeste/TVN Media realiza por tercer año consecutivo una competencia intercolegial de reciclaje, una iniciativa que busca sensibilizar y educar a la población estudiantil sobre el uso adecuado de materiales reciclables.

José Miguel Vargas, especialista en comunicaciones corporativas y sostenibilidad de TVN Media, explicó que el proyecto tiene como objetivo fortalecer la conciencia ambiental en los jóvenes a través de actividades educativas y prácticas.

Cuatro escuelas del distrito de La Chorrera competirán, dos primarias y dos básicas. Desde el lunes 18 al viernes 22 de mayo se realizará la competencia.

“Estamos contentos por tercer año consecutivo de hacer una competencia intercolegial de reciclaje. Es una competencia que busca sensibilizar y educar a la población estudiantil sobre el tema del uso adecuado de materiales reciclables”, señaló.

Durante esta semana se realizan exposiciones de educación ambiental junto a la iniciativa Costa Recicla en cuatro centros educativos de primaria y premedia. La próxima semana se llevará a cabo la competencia oficial con el apoyo de Jelou! y otros patrocinadores.

Puedes leer: TVN Media firma alianza para promover 'Mosaico Panamá'

La gran final está programada para el lunes 25, donde la escuela ganadora será premiada con juegos recreativos elaborados a partir de materiales reciclables.

Entre los materiales que estarán recolectando los estudiantes se encuentran plástico, cartón, tetrapack, papel periódico y latas.

Por su parte, Dionisio Valencia, coordinador ambiental del Ministerio de Educación, destacó la importancia de este tipo de proyectos, al considerar que contribuyen a fortalecer el conocimiento ambiental y dejar una huella ecológica positiva en los estudiantes.

Con información de Yiniva Caballero.