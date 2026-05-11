TVN Media firma alianza para promover 'Mosaico Panamá'

Durante esta edición, “ Mosaico Panamá ” abordará temas relacionados con la multiculturalidad, la libertad y el respeto como pilares que fortalecen la identidad nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/TVN Media, comprometido con el apoyo y divulgación de los diferentes eventos y programas que promueven la diversidad cultural, religiones, etnias y otras experiencias, firmó un convenio con la Comunidad Judía Progresista de Panamá, la Congregación Kol Shearith Israel, con el fin de promover Mosaico Panamá.

La iniciativa busca crear espacios de diálogo y reflexión sobre la convivencia, el respeto y el desarrollo del país, a través de testimonios de vida e historias inspiradoras compartidas por destacadas personalidades.

Durante esta edición, “Mosaico Panamá” abordará temas relacionados con la multiculturalidad, la libertad y el respeto como pilares que fortalecen la identidad nacional.

El rabino Gustavo Kraselnik, representante de la Congregación Kol Shearith Israel, destacó la importancia de promover conversaciones sobre la diversidad que define a Panamá.

“Nos parecía una buena idea poder traer arriba de la mesa la conversación sobre estos temas que para nosotros son importantes, reconocer que la sociedad panameña es un mosaico, donde ha llegado gente de distintos lugares, con distintas tradiciones culturales, religiosas y étnicas”, expresó.

Kraselnik agregó que Panamá se ha convertido en un espacio donde distintas identidades conviven y se integran sin perder su esencia.

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“Cada uno mantiene su identidad, pero surge una belleza de ese entramado de formas, colores y texturas entre todos”, señaló.

Por su parte, la directora de Asuntos Corporativos de TVN Media, María Guadalupe Guillén, manifestó que la alianza permitirá compartir con la audiencia contenidos enfocados en la riqueza multicultural del país.

“Como bien lo dice el nombre, este mosaico que representa Panamá en experiencias, vivencias, religión, cultura y orígenes. Nosotros felices de poder compartir con nuestra audiencia, sobre todo nuestra audiencia digital, el contenido de este proyecto que se va a dar a través de TVN Pass”, indicó.

La iniciativa forma parte del compromiso de TVN Media con la promoción de programas y eventos que fomenten la inclusión, la diversidad y el entendimiento entre las distintas comunidades que conforman la sociedad panameña.