La posible alineación de Panamá ante República Dominicana en la despedida del Rommel Fernández Gutiérrez

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | ¡Hoy! Panamá vs República Dominicana, partido amistoso previo al Mundial 2026, desde las 7:45 pm (antesala 6:30 p.m.) por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección de Panamá vivirá este miércoles 3 de junio una noche muy especial cuando enfrente a República Dominicana en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en un compromiso que servirá como despedida oficial ante su afición antes de emprender el viaje rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El encuentro, programado para las 7:45 p.m., se disputará con un escenario inmejorable, ya que las entradas se agotaron días antes del compromiso, reflejando la gran expectativa que existe alrededor del equipo dirigido por Thomas Christiansen.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, el estratega hispano-danés adelantó que todos los jugadores convocados tendrán participación, aprovechando que el reglamento del amistoso permitirá realizar hasta 11 sustituciones. Esta situación abre la puerta para que el cuerpo técnico administre las cargas físicas de varios futbolistas que fueron titulares el pasado domingo en la derrota por 6-2 ante Brasil en el histórico estadio Maracaná.

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Tomando en cuenta las declaraciones del seleccionador y la necesidad de dosificar esfuerzos, una posible alineación inicial de la Selección de Panamá podría estar conformada por César Samudio en la portería.

La línea defensiva estaría integrada por Eric Davis, Edgardo Fariña, Roderick Miller, Jiovany Ramos y César Blackman, una zaga con experiencia internacional y jugadores que buscan sumar minutos importantes antes de la cita mundialista.

En el mediocampo, la dupla estaría conformada por Cristian Martínez y Carlos Harvey, quienes aportarían equilibrio, recuperación y salida de balón. Mientras tanto, por las bandas aparecerían dos futbolistas de amplia trayectoria con la camiseta nacional: Alberto Quintero y César Yanis.

Como referente ofensivo, el delantero Tomás Rodríguez tendría la responsabilidad de liderar el ataque canalero en los primeros 45 minutos.

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Para la segunda mitad se espera el ingreso del resto de los mundialistas, permitiendo que Christiansen observe diferentes variantes tácticas y mantenga en ritmo competitivo a todos los integrantes de la convocatoria.

Más allá del resultado, el partido representa la última presentación de la Selección de Panamá en suelo nacional antes de iniciar su segunda aventura en una Copa del Mundo, luego de su histórica participación en Rusia 2018.

Tras este compromiso, el conjunto canalero viajará el jueves hacia Estados Unidos para continuar su preparación. El siguiente examen será el sábado 6 de junio frente a Bosnia y Herzegovina en San Luis, antes de concentrarse completamente en el debut mundialista.

Panamá integra el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana. El estreno de los dirigidos por Thomas Christiansen será el 17 de junio frente a Ghana en Toronto. Posteriormente se medirán a Croacia el 23 de junio, también en Toronto, y cerrarán la fase de grupos el 27 de junio ante Inglaterra en Nueva Jersey.

La cuenta regresiva ya está en marcha y este miércoles el Rommel Fernández será el escenario donde la afición panameña brindará su último respaldo al equipo nacional antes de la mayor cita del fútbol mundial.

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