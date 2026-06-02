Mundial 2026 | Ghana empató con Gales en partido amistoso previo a la Copa de la FIFA

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs República Dominicana EN VIVO el miércoles 3 de junio 7:45 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La selección de Ghana igualó 1-1 ante Gales en un partido amistoso de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, resultado que le permitió seguir afinando detalles antes de su estreno en la máxima cita del fútbol.

El conjunto africano logró abrir el marcador al minuto 66 gracias a una anotación del mediocampista Caleb Yirenkyi, quien aprovechó su oportunidad para darle la ventaja a las conocidas Estrellas Negras.

Otras noticias: Mundial 2026 | Conoce más a Croacia, rival de grupo de la selección de Panamá

Noticias relacionadas: Mundial 2026 | Caleb Yirenkyi, conoce más del mediocampista de Ghana que anotó ante Gales

Cuando parecía que Ghana se quedaría con la victoria, apareció Lewis Koumas para marcar el tanto de la igualdad al 90+3, firmando un empate agónico para la selección galesa en los instantes finales del encuentro.

El compromiso formó parte de la preparación de ambas selecciones de cara a sus próximos desafíos internacionales, especialmente para Ghana, que ya tiene la mirada puesta en el inicio de la Copa Mundial 2026.

Panamá, primer rival de Ghana en el Mundial

La selección ghanesa integra el Grupo L, donde también se encuentran Inglaterra, Croacia y Panamá. Precisamente, el combinado africano debutará en la competición frente a la selección canalera el próximo 17 de junio en Toronto, Canadá.

Ese encuentro será clave para las aspiraciones de ambos equipos en una zona que también contará con dos selecciones europeas de gran tradición mundialista.

Panamá prepara su despedida ante República Dominicana

Por su parte, la selección de Panamá, dirigida por Thomas Christiansen, continúa con su planificación antes de viajar a Norteamérica para disputar el Mundial.

Los canaleros vienen de caer 6-2 ante Brasil en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, en el primero de sus tres encuentros amistosos programados antes del torneo.

Ahora, la atención está centrada en el partido de despedida que disputará este miércoles 3 de junio frente a República Dominicana en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, un compromiso en el que Panamá buscará mostrar una mejor versión y recuperar confianza antes de la cita mundialista.

Tras ese encuentro, la delegación panameña viajará a San Luis, donde continuará su preparación y afrontará un nuevo amistoso internacional ante Bosnia y Herzegovina el próximo 6 de junio.

Con Ghana y Panamá ultimando detalles para el inicio de la Copa del Mundo, el enfrentamiento entre ambas selecciones del 17 de junio en Toronto comienza a tomar relevancia dentro de la planificación de los dos equipos, que buscarán arrancar con buen pie su participación en el Mundial 2026.