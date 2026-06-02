Mundial 2026 | Caleb Yirenkyi, concoe más del mediocampista de Ghana que anotó ante Gales

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Panamá/El mediocampista Caleb Yirenkyi logró marcar para la selección de Ghana en el partido amistoso disputado ante Gales, sumando así una nueva actuación con el combinado africano.

Nacido el 15 de enero de 2006, Yirenkyi tiene 20 años y juega principalmente como mediocentro. Cuenta con una estatura de 1,82 metros, utiliza su pierna derecha y forma parte de la nueva generación de futbolistas que integran la selección ghanesa.

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Actualmente milita en el FC Nordsjælland de Dinamarca, club al que llegó el 2 de febrero de 2025. Su contrato con la institución se extiende hasta el 30 de junio de 2030, luego de una renovación acordada en octubre de 2025.

El centrocampista ha venido acumulando minutos tanto en su club como en la selección absoluta de Ghana, consolidándose como una de las opciones en la mitad de la cancha para el cuerpo técnico de las Estrellas Negras.

De acuerdo con las últimas actualizaciones del mercado de transferencias, el futbolista cuenta con un valor estimado de 10 millones de euros.

Datos de Caleb Yirenkyi

Fecha de nacimiento: 15 de enero de 2006

15 de enero de 2006 Edad: 20 años

20 años Nacionalidad: Ghana

Ghana Posición: Mediocentro

Mediocentro Estatura: 1,82 metros

1,82 metros Pierna hábil: Derecha

Derecha Club actual: FC Nordsjælland (Dinamarca)

FC Nordsjælland (Dinamarca) Contrato: Hasta junio de 2030

Hasta junio de 2030 Valor de mercado: 10 millones de euros

La selección de Ghana será uno de los rivales de Panamá en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ambos equipos tienen programado enfrentarse el 17 de junio en la ciudad de Toronto, Canadá, en un compromiso correspondiente al Grupo L del torneo.

El gol anotado por Yirenkyi ante Gales le permitió seguir sumando participación con la selección africana, que continúa su preparación para los compromisos internacionales y para su participación en la próxima cita mundialista.