La conmemoración de estos 150 años conecta el pasado, el presente y el futuro, manteniendo activa la presencia de la congregación en la vida nacional y reafirmando su continuidad dentro de la historia de Panamá.

Ciudad de Panamá/La congregación Kol Shearith Israel celebra 150 años de presencia en Panamá, una historia construida sobre el respeto, la convivencia y el encuentro entre culturas. Han tenido participación en ámbitos educativos, culturales, religiosos y sociales del país.

El rabino Gustavo Kraselnik de la congregación Kol Shearith Israel explicó que la congregación fue fundada en mayo de 1876 por judíos que llegaron principalmente de las islas del Caribe y se instalaron en el istmo. La necesidad de formalizar una organización para administrar un cementerio dio origen a la congregación. Hoy celebran un siglo y medio de vida con una comunidad muy activa, comprometida y orgullosa del legado de su historia y del involucramiento de sus miembros en la realidad nacional.

El empresario Stanley Motta también compartió su apreciación sobre la celebración y los aportes de la comunidad judía a Panamá. Destacó que Kol Shearith Israel tiene 25 años más que la República y que algunos de sus miembros estuvieron muy involucrados en la independencia de 1903. Motta siente que las cosas van mejorando y que esta celebración es apropiada para conmemorar los momentos que marcan la historia.

La conmemoración de estos 150 años conecta el pasado, el presente y el futuro, manteniendo activa la presencia de la congregación en la vida nacional y reafirmando su continuidad dentro de la historia de Panamá.

Con información de Yamy Rivas.