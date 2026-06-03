Sheinbaum descarta 'caer en la provocación' de reprimir protestas antes del Mundial

El martes, los maestros derribaron estatuas de cinco metros que representaban a futbolistas de los países participantes en el certamen que también organizan Estados Unidos y Canadá sin que actuaran las fuerzas del orden.

México, México/La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el miércoles que descarta "caer en la provocación" de reprimir las protestas que protagoniza un grupo de maestros a días del inicio del Mundial de fútbol.

Un grupo disidente del sindicato de educación, la CNTE, ha amenazado con movilizaciones masivas durante el torneo, que arranca el próximo jueves en el estadio Azteca.

La policía bloqueó con barreras metálicas los accesos a la plaza del Zócalo, donde se ubica el 'fan fest' e impidió con gases lacrimógenos el paso de una movilización, el lunes. Los manifestantes respondieron con cohetones.

El martes, los maestros derribaron estatuas de cinco metros que representaban a futbolistas de los países participantes en el certamen que también organizan Estados Unidos y Canadá sin que actuaran las fuerzas del orden.

"Quieren que caigamos en una represión para la antesala del Mundial", dijo Sheinbaum en su rueda de prensa diaria. "No vamos a caer en la provocación".

La gobernante izquierdista llamó al diálogo a los manifestantes, que exigen aumento salarial y la derogación de una ley de pensiones.

La CNTE rechaza un incremento salarial de 9% acordado por la dirigencia oficial del sindicato con el gobierno.

"¿Por qué romper vidrios cuando hay la puerta abierta de una negociación?", cuestionó Sheinbaum.