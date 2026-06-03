Problemas en dos quirófanos obligan a suspender cirugías programadas en hospital de Chitré

De acuerdo con el Minsa, la suspensión forma parte de las acciones de prevención y control de infecciones que se implementarán mientras se ejecutan las correcciones necesarias y se desarrollan las evaluaciones técnicas correspondientes.

Herrera/El programa de cirugías programadas en el Hospital Cecilio A. Castillero, en Chitré, fue suspendido temporalmente debido a condiciones detectadas en dos de sus quirófanos que requieren intervenciones correctivas, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

La medida fue adoptada de manera preventiva mientras se realizan trabajos para garantizar que estas áreas cumplan con las condiciones ambientales, técnicas y epidemiológicas exigidas para la atención quirúrgica segura.

De acuerdo con el Minsa, la suspensión forma parte de las acciones de prevención y control de infecciones que se implementarán mientras se ejecutan las correcciones necesarias y se desarrollan las evaluaciones técnicas correspondientes para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y calidad.

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Pese a la suspensión de las cirugías electivas, el quirófano N.° 1 permanecerá habilitado exclusivamente para procedimientos de urgencia. Antes de continuar con estas atenciones, el área será sometida a una limpieza profunda y un proceso de desinfección terminal.

Las autoridades de salud también indicaron que se mantendrá una vigilancia epidemiológica permanente y la aplicación estricta de los protocolos de bioseguridad dentro del centro hospitalario.

Como parte de las acciones correctivas, personal de la Dirección de Infraestructura en Salud realizará trabajos de diagnóstico y reparación en el sistema de climatización de los dos quirófanos afectados.

El Minsa señaló que el programa quirúrgico será reanudado una vez concluyan las reparaciones y las evaluaciones técnicas certifiquen que los quirófanos reúnen las condiciones requeridas para brindar una atención segura a los pacientes.

La entidad no precisó la cantidad de cirugías programadas que podrían verse afectadas por la medida ni el tiempo estimado que tomarán los trabajos de corrección y validación técnica.

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