Minsa ordena cierre temporal del matadero municipal de Colón por incumplimiento de normas sanitarias

La instalación acumula irregularidades reiteradas que no fueron subsanadas pese a inspecciones previas de la Región de Salud de Colón. Solo podrá reabrir tras corregir las deficiencias y obtener las autorizaciones correspondientes.

El Minsa ordenó el cierre temporal del matadero municipal del distrito de Colón hasta que su administración implemente los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes y la protección de la salud pública.

La medida se tomó tras inspecciones reiteradas realizadas por la Región de Salud de Colón, que emitió observaciones sobre las condiciones del matadero sin que las deficiencias fueran subsanadas.

Cuatro irregularidades que motivaron el cierre

El Minsa identificó las siguientes condiciones como las principales causas de la clausura temporal:

Manejo inadecuado de aguas residuales : la instalación no cuenta con laguna de oxidación, lo que representa un riesgo de contaminación ambiental.

: la instalación no cuenta con laguna de oxidación, lo que representa un riesgo de contaminación ambiental. Infraestructura deteriorada : las superficies y acabados de las áreas de procesamiento presentan daños que dificultan la limpieza y desinfección adecuadas.

: las superficies y acabados de las áreas de procesamiento presentan daños que dificultan la limpieza y desinfección adecuadas. Corrales y cerca perimetral en mal estado : el deterioro avanzado podría facilitar el escape de animales y comprometer la seguridad de las operaciones.

: el deterioro avanzado podría facilitar el escape de animales y comprometer la seguridad de las operaciones. Ausencia de licencia sanitaria: el matadero no posee la Licencia Sanitaria de Funcionamiento requerida por la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DNACAVV) del Minsa.

La institución indicó que el matadero podrá reanudar operaciones una vez haya corregido todas las deficiencias señaladas y obtenido las autorizaciones correspondientes de la autoridad sanitaria.