La Chorrera: delincuentes hurtan en centro de atención para personas con discapacidad; hay pérdidas de $10 mil

El Centro Reintegra atiende diariamente entre 50 y 100 pacientes con distintos tipos de discapacidad, cuyas edades oscilan entre los cero y los 21 años.

La Chorrera, Panamá Oeste/Forzando cadenas, puertas y ventanas, delincuentes ingresaron al Centro Reintegra del Ministerio de Salud (Minsa), ubicado en la vía Mariano Rivera, en La Chorrera, para hurtar cableado eléctrico y equipos informáticos, provocando pérdidas preliminares que oscilan entre los 5 mil y 10 mil dólares.

De acuerdo con la Dirección Regional de Salud, se presume que el hecho ocurrió durante el fin de semana. Sin embargo, fue la mañana de este martes, cuando personal de salud llegó a las instalaciones, que se descubrió el robo y los daños causados dentro del centro.

Los funcionarios encontraron documentación revuelta, áreas vandalizadas y la ausencia de parte del cableado eléctrico de la instalación.

Jorge Melo, director regional de Salud, explicó que las autoridades realizan las diligencias correspondientes para determinar con precisión el alcance de las pérdidas.

En este momento la Policía Nacional se encuentra realizando su trabajo relacionado con la recolección de huellas y otras evidencias, por lo que aún no se permite el ingreso del Departamento de Bienes Patrimoniales para efectuar el inventario correspondiente y determinar exactamente qué fue sustraído”, indicó.

Melo señaló que, preliminarmente, se estima la pérdida de una o dos computadoras que permanecían en el lugar, además de los daños ocasionados al sistema eléctrico.

“Tengo entendido que probablemente entre una o dos computadoras que todavía permanecían en la instalación fueron hurtadas. Por lo demás, la mayoría de los equipos ya se encontraban en las instalaciones temporales ubicadas en el hospital Nicolás A. Solano. Las pérdidas se estiman entre cinco mil y diez mil dólares por el cableado eléctrico y los equipos sustraídos”, detalló.

Tras conocerse el hecho, las autoridades interpusieron la denuncia correspondiente. El área fue acordonada y permanece bajo custodia de unidades de la Policía Nacional, mientras el Ministerio Público adelanta las investigaciones para dar con los responsables.

El Centro Reintegra atiende diariamente entre 50 y 100 pacientes con distintos tipos de discapacidad, cuyas edades oscilan entre los cero y los 21 años.

Desde hace varias semanas, la atención se brinda de manera temporal en carpas instaladas en el hospital Nicolás A. Solano, mientras se completan labores de limpieza en los ductos del sistema de aire acondicionado del centro, afectados por el humo generado por un incendio de herbazales registrado en las cercanías.

Con información de Yiniva Caballero.