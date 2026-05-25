CEBG Leopoldo Castillo gana el concurso de reciclaje de TVN Media con récord de recolección

Esta edición marcó un nuevo récord, ya que la cantidad recolectada por el plantel ganador representó aproximadamente 4.8 veces más que lo recolectado en el concurso del año pasado.

La Chorrera, Panamá Oeste/El Centro Educativo Básico General Leopoldo Castillo fue anunciado este lunes como el ganador de la tercera edición del concurso de reciclaje de TVN Media En Ambiente, tras alcanzar una cifra récord en recolección de materiales reciclables.

La escuela, ubicada en el distrito de La Chorrera, logró recolectar más de 2.5 toneladas de material reciclable, superando incluso la cantidad total obtenida por las cinco escuelas participantes en la edición anterior del certamen.

Según los organizadores, esta edición marcó un nuevo récord, ya que la cantidad recolectada por el plantel ganador representó aproximadamente 4.8 veces más que lo recolectado en el concurso del año pasado.

La directora de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos de TVN Media, Guadalupe Guillén, destacó el impacto comunitario que tuvo la iniciativa y la importancia de educar a través de acciones concretas.

“De esta manera impactamos a más de 4,000 personas entre estudiantes, docentes, administrativos y familias, porque a través de la educación se cuida el medio ambiente”, expresó.

Guillén agregó que el proyecto también busca fortalecer la formación de los docentes en temas ambientales mediante herramientas educativas impulsadas junto a Fundación ProEd, uno de los programas reconocidos como Héroes por Panamá.

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Por su parte, el subdirector del plantel ganador, Víctor Tovares, aseguró que la comunidad educativa no esperaba alcanzar el primer lugar y destacó el compromiso de padres de familia, estudiantes y docentes durante toda la jornada.

“Nos sentimos como superhéroes, porque no nos lo esperábamos. Lo vimos como una actividad y un proyecto, pero gracias al apoyo de todos salimos victoriosos”, manifestó.

Tovares adelantó además que los estudiantes serán beneficiados próximamente con un parque de diversiones como premio, resaltando que uno de los aspectos más positivos fue la integración de toda la comunidad educativa.

El concurso se desarrolló del 18 al 22 de mayo y contó con la participación de cuatro centros educativos del distrito de La Chorrera, entre escuelas primarias y secundarias.

En total, durante la competencia se recolectaron más de siete toneladas de materiales reciclables, consolidando esta edición como la de mayor impacto desde la creación del programa.

Con información de Yiniva Caballero