Copa Airlines asciende a 29 pilotos a capitanes
El acto contó con la participación de directivos de la aerolínea, quienes destacaron que estos ascensos responden al aumento de la demanda operacional y a la expansión proyectada de la compañía para los próximos años.
Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 29 colaboradores de Copa Airlines fueron ascendidos de primeros oficiales a capitanes durante una ceremonia realizada este lunes, en medio del crecimiento que experimenta la industria de la aviación en Panamá y la región.