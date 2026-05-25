Instalan mesa técnica que busca modernizar el sector pesquero y agilizar trámites en línea

Instalación de mesa técnica busca modernizar el sector pesquero y agilizar trámites en línea / Jocelyn Mosquera
Jocelyn Mosquera - Periodista
25 de mayo 2026 - 12:36

Ciudad de Panamá/Con el objetivo de abordar los principales desafíos que afectan al sector pesquero y establecer nuevos lineamientos en su beneficio, se instaló formalmente una mesa técnica interinstitucional. En este espacio participan activamente el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), otras entidades gubernamentales y los representantes de los diferentes gremios pesqueros del país.

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