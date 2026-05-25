Ciudad de Panamá/Con el objetivo de abordar los principales desafíos que afectan al sector pesquero y establecer nuevos lineamientos en su beneficio, se instaló formalmente una mesa técnica interinstitucional. En este espacio participan activamente el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), otras entidades gubernamentales y los representantes de los diferentes gremios pesqueros del país.