Mundial 2026| FIFA le hizo promesa a Irán ante situación de visas de ingreso a Estados Unidos

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Irán/El ministro iraní de Deportes, Ahmad Donyamali, afirmó el lunes que la FIFA "prometió" que todos los jugadores del combinado nacional dispondrán de visados estadounidenses para el Mundial de 2026, ya que sus tres primeros partidos están programados en Estados Unidos.

El ministro se pronunció mientras la participación de Irán en el Mundial, organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, está rodeada de incertidumbres desde la ofensiva estadounidense-israelí lanzada a finales de febrero contra la República Islámica.

"El presidente de la FIFA (Gianni Infantino) nos prometió que todos nuestros jugadores recibirían un visado. No hay ninguna razón para que nuestros jugadores no reciban un visado", declaró el ministro, citado por la agencia iraní Isna.

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La selección de Irán, que inicialmente debía establecer su base en Tucson, Arizona, durante el Mundial (11 de junio-19 de julio), anunció el sábado que había obtenido el visto bueno de la FIFA para instalar su campamento en Tijuana, ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos.

"Gracias a esta medida, el problema de los visados quedará en gran parte resuelto", precisó el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj.

Mexico aceptó "sin problema" que Irán establezca su campamento base en el país, anunció este lunes la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Los iraníes deben disputar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos: en Los Ángeles, el 15 de junio contra Nueva Zelanda y luego ante Bélgica el 21 de junio, y finalmente un encuentro contra Egipto, el 26 de junio en Seattle.

"El país anfitrión de la Copa del Mundo tiene obligaciones y debe proporcionar condiciones de acogida adecuadas. Una de estas condiciones es la expedición de visados a todos los países, sin excepción, para todos los jugadores, el personal técnico, el cuerpo directivo e incluso los periodistas", subrayó el ministro iraní.

Los dos países no mantienen relaciones diplomáticas desde 1980, a raíz de la crisis de los rehenes en Teherán.

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La delegación iraní inició gestiones esta semana para la obtención de visados en Turquía, donde la selección nacional realiza actualmente su concentración de preparación para el Mundial 2026.

El vicepresidente de la Federación Iraní, Mehdi Mohammad Nabi, explicó el pasado martes que no tenía "la certeza de que todos los jugadores y el personal recibirán sus visados para Estados Unidos", aunque se mostró confiado en un desenlace favorable.

Infantino siempre aseguró que Irán disputará sus partidos, como está previsto, en Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, también dio su OK, después de haber considerado en marzo que la selección de Irán no debería participar en la cita mundialista por su propia "seguridad".