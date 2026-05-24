Mundial 2026| Ecuador tendrá dos ausencias notables para amistoso ante Arabia Saudita

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Ecuador/Los defensores Piero Hincapié y Willian Pacho, finalistas de la Liga de Campeones de Europa, están fuera de la convocatoria de Ecuador revelada el domingo para el partido amistoso ante Arabia Saudita previo al Mundial 2026.

Hincapié, central del Arsenal, y Pacho, del Paris Saint-Germain, se enfrentarán en el partido más importante de la temporada el 30 de mayo en Budapest, donde buscan coronarse campeones de Europa.

Ese mismo día Ecuador tiene agendado un encuentro amistoso ante Arabia Saudita en Nueva Jersey, Estados Unidos, por lo que la dupla estará ausente.

El seleccionador argentino Sebastián Beccacece llamó a 34 futbolistas para enfrentar ese duelo, antes de elegir a los 26 que jugarán ante Costa de Marfil, Alemania y Curazao en el Mundial de Norteamérica.

Entre ellos están el mediocampista Moisés Caicedo y el goleador histórico Enner Valencia.

Esta será la oportunidad para probar alternativas en defensa tras las bajas de Hincapié y Pacho, baluartes de la retaguardia, el punto fuerte de la selección menos goleada de la eliminatoria sudamericana.

Ecuador tiene planeado jugador otro partido preparatorio ante Guatemala el 7 de junio en Columbus, Estados Unidos, el último antes del arranque de la Copa del Mundo.

-Lista de convocados:

Porteros: Cristhian Loor (Botafogo, BRA), Gonzalo Valle (LDU Quito), Hernán Galíndez (Huracán, ARG), Moisés Ramírez (Kifisia, GRE).

Cristhian Loor (Botafogo, BRA), Gonzalo Valle (LDU Quito), Hernán Galíndez (Huracán, ARG), Moisés Ramírez (Kifisia, GRE). Defensores: Angelo Preciado (Atlético Mineiro, BRA), Deinner Ordóñez (Independiente del Valle), Ederson Castillo, Fricio Caicedo (LDU Quito), Félix Torres (Internacional, BRA), Jackson Porozo (Tijuana, MEX), Joel Ordoñez (Brujas, BEL), José Hurtado (Red Bull Bragantino, BRA), Pervis Estupinán (AC Milan, ITA).

Angelo Preciado (Atlético Mineiro, BRA), Deinner Ordóñez (Independiente del Valle), Ederson Castillo, Fricio Caicedo (LDU Quito), Félix Torres (Internacional, BRA), Jackson Porozo (Tijuana, MEX), Joel Ordoñez (Brujas, BEL), José Hurtado (Red Bull Bragantino, BRA), Pervis Estupinán (AC Milan, ITA). Mediocampistas: Alan Franco (Atlético Mineiro, BRA), Anthony Valencia (Royal Antwerp , BEL), Jordy Alcívar, Darwin Guagua (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland, DEN), John Mercado (Sparta Praga, CZE), John Yeboah (Venezia, ITA), Jordy Caicedo (Huracán, ARG), Kendry Paéz (River Plate, ARG), Malcom Dacosta (Bournemouth, ENG), Moisés Caicedo (Chelsea, ENG), Pedro Vite (Universidad Nacional, MEX), Yair Medina (Genk, BEL).

Alan Franco (Atlético Mineiro, BRA), Anthony Valencia (Royal Antwerp , BEL), Jordy Alcívar, Darwin Guagua (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland, DEN), John Mercado (Sparta Praga, CZE), John Yeboah (Venezia, ITA), Jordy Caicedo (Huracán, ARG), Kendry Paéz (River Plate, ARG), Malcom Dacosta (Bournemouth, ENG), Moisés Caicedo (Chelsea, ENG), Pedro Vite (Universidad Nacional, MEX), Yair Medina (Genk, BEL). Delantero: Alan Minda (Atlético Mineiro, BRA), Bruno Caicedo (Vancouver Whitecaps, CAN), Enner Valencia (Pachuca, MEX), Gonzalo Plata (Flamengo, BRA), Jeremy Arévalo (Stuttgart, GER), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise, BEL), Luis Fragozo (Emelec), Nilson Angulo (Sunderlan, ENG).

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