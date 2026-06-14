Isla Coiba | MiAmbiente 'desconocía' traslado de reclusos; asegura que no es viable un centro penitenciario permanente

La entidad también aseguró que el traslado reciente de reclusos no ha generado afectaciones al patrimonio natural del Parque Nacional Coiba.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) emitió un comunicado para aclarar las informaciones surgidas en torno al uso de instalaciones en la isla de Coiba para albergar detenidos de alta peligrosidad, luego de que el Ministerio de Seguridad confirmara el traslado de 29 reclusos al lugar el pasado 13 de junio.

Según la entidad, el Ministerio de Seguridad utilizará instalaciones ya existentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en la isla, específicamente infraestructuras que permanecen bajo custodia de esa institución desde antes de la creación del Parque Nacional Coiba.

MiAmbiente precisó que la pista de aterrizaje, la base aeronaval y el antiguo penal de Coiba han estado bajo la administración del Senan con el objetivo de apoyar las labores de combate al narcotráfico internacional y resguardar la seguridad nacional.

La institución también señaló que desconocía el operativo de traslado de los privados de libertad debido a que la acción fue ejecutada bajo estrictas medidas de confidencialidad por tratarse de un asunto relacionado con la seguridad nacional.

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En el comunicado, MiAmbiente hizo referencia a una carta fechada el 10 de junio de 2026, divulgada públicamente este sábado, en la que se pronunció sobre la posibilidad de convertir la isla en un centro penitenciario permanente. La entidad reiteró que una iniciativa de esa naturaleza no es viable debido a razones legales, ambientales y de protección del Patrimonio de la Humanidad.

Asimismo, aseguró que el traslado reciente de reclusos no ha generado afectaciones al patrimonio natural del Parque Nacional Coiba. La institución enfatizó que no se han construido nuevas edificaciones ni se han realizado reformas que impacten el área protegida, y que ninguna actividad relacionada con los detenidos se desarrollará fuera de las instalaciones ocupadas por el Senan.

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Como parte de las medidas de vigilancia, MiAmbiente anunció que realizará inspecciones periódicas para verificar que las operaciones no generen impactos sobre los ecosistemas y recursos naturales del parque nacional.

Finalmente, la entidad reiteró su respaldo a las acciones de los estamentos de seguridad en la lucha contra el crimen organizado, al tiempo que reafirmó el compromiso del Gobierno con la conservación de la biodiversidad y la protección de las áreas protegidas del país.