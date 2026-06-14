Isla Coiba | Traslado de reos de alta peligrosidad genera reacciones

El operativo, ejecutado de manera escalonada bajo estrictas medidas de seguridad por la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), busca extremar el control sobre cabecillas de organizaciones criminales que, según las autoridades.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las críticas se han generado en diversos sectores del país tras el anuncio del Ministerio de Seguridad Pública sobre el traslado de 29 privados de libertad, catalogados como de alta peligrosidad, hacia un centro penitenciario ubicado en la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas, en la Isla Coiba. Aunque el Gobierno defiende la medida como una estrategia clave contra el crimen organizado, las reacciones de rechazo en redes sociales y sectores de la sociedad civil no se hicieron esperar.

El operativo, ejecutado de manera escalonada bajo estrictas medidas de seguridad por la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), busca extremar el control sobre cabecillas de organizaciones criminales que, según las autoridades, seguían coordinando actividades ilícitas desde otros penales, incluyendo Punta Coco. Sin embargo, la reactivación de Coiba como sitio de reclusión ha encendido las alarmas por su estatus como santuario ecológico.

La comunidad científica fue una de las primeras en alzar la voz ante el impacto ambiental que esto podría representar. Eloisa Lasso, científica de Coiba AIP, manifestó en redes sociales su profunda preocupación y rechazo absoluto a la medida:

"La seguridad de Panamá no se construye sacrificando su patrimonio natural más valioso. ¡NO a la reactivación de la cárcel en Coiba! Coiba no puede volver a ser una prisión. Coiba es la isla más grande del Pacífico centroamericano, un laboratorio vivo de biodiversidad, hogar de especies endémicas que no existen en ningún otro lugar del planeta. Es Parque Nacional de Panamá y forma parte del Patrimonio Mundial Natural reconocido por la UNESCO. Es, sin exagerar, una de las joyas más importantes de la biodiversidad panameña y centroamericana", destacó Lasso.

En el plano político, diversos diputados cuestionaron la decisión, calificándola como un retroceso y una muestra de ineficiencia en la gestión del sistema penitenciario actual.

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El diputado Ernesto Cedeño recurrió a su cuenta en la plataforma X para criticar la falta de reformas de fondo en las cárceles tradicionales:

"Hemos vuelto a reabrir un centro penitenciario en Coiba. Llámenlo como quieran. Ante la inoperancia en una administración real, honesta y efectiva de los centros penitenciarios y para no hacer cambios en las cabezas del sistema, sale la genial idea", posteó Cedeño.

Por su parte, la diputada independiente del circuito 9-1 (Santiago), Janine Prado, recordó los compromisos históricos adquiridos sobre la isla y cuestionó la consulta ciudadana de esta acción:

"Señor Presidente, en 2010 usted señaló que Coiba no volvería a ser un penal. @MinSegPma hace este traslado, de forma inconsulta y sin tomar en cuenta posibles repercusiones. Coiba dejó de funcionar como colonia penal en 2004 y hoy forma parte del Parque Nacional Coiba, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2005. Y yo me pregunto: ¿Es compatible utilizar nuevamente Coiba para fines penitenciarios con su condición de Parque Nacional y Patrimonio Mundial, o Panamá debería preservar ese territorio exclusivamente para conservación, investigación científica y turismo sostenible?", manifestó Prado.

El Ministerio de Seguridad justificó la acción señalando que el centro penitenciario en la estación aeronaval de Isla Coiba cuenta con personal altamente especializado en la lucha contra el narcotráfico y tecnología de última generación para neutralizar cualquier actividad criminal.

La institución subrayó que el operativo se realizó en cumplimiento de la normativa vigente, donde la Policía Nacional ejerce la seguridad interna y el Senan la externa. Según el comunicado oficial, esta medida forma parte de los planes del Estado para combatir con mano firme a las estructuras del crimen organizado y garantizar la seguridad nacional, a pesar del descontento generado en la opinión pública.