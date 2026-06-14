Mundial 2026 calendario | Conoce cómo está la tabla de posiciones en el Grupo C

Panamá/Completada la primera jornada del Grupo C, el panorama dejó sorpresas mayúsculas y una tabla de posiciones que nadie hubiera pronosticado antes del arranque del torneo.

Escocia se ubica en lo más alto con tres puntos, luego de conseguir su primera victoria en la jornada inaugural. Los escoceses ganaron 1-0, mantuvieron su portería en cero y se posicionan como el líder inesperado de un grupo donde conviven gigantes y aspirantes.

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En el segundo y tercer lugar, con un punto cada uno, aparecen Marruecos y Brasil, quienes empataron 1-1 entre sí en un duelo que prometía mucho y terminó sin ganador. Los 'Leones del Atlas' y la 'Canarinha' comparten registro: un partido jugado, ninguna victoria, un gol a favor y uno en contra. Para Brasil, en particular, el empate en el debut representa un tropiezo que enciende las alertas en un grupo que se antoja más complicado de lo esperado.

En el fondo de la tabla, sin puntos y con una diferencia de gol negativa, se encuentra Haití. Los caribeños cayeron 1-0 en su debut y deberán reaccionar rápidamente si quieren mantenerse con vida en esta Copa del Mundo 2026.

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Lo que viene en el Grupo C

La segunda jornada promete emociones mayúsculas. El viernes 19 de junio se disputarán los dos partidos de la fecha: Escocia vs Marruecos en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, y Brasil vs Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

La tercera y última jornada cerrará el grupo el miércoles 24 de junio con dos partidos simultáneos: Escocia vs Brasil en el Hard Rock Stadium de Miami, y Marruecos vs Haití en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.