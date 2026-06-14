Mundial 2026 | Minuto a minuto EN VIVO Costa de Marfil 0-0 Ecuador segundo tiempo

Panamá/Bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Costa de Marfil y Ecuador, uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del Grupo E de la Copa del Mundo 2026.

Dos selecciones con estilos definidos, hambre de historia y mucho por demostrar se miden esta tarde en busca de un arranque soñado.

Los Elefantes regresan con hambre de historia

Costa de Marfil vuelve al Mundial tras 12 años de ausencia y llega en uno de sus mejores momentos recientes. Los 'Elefantes' encadenan tres victorias consecutivas y en ese tramo lograron el golpe de su preparación: vencer a Francia, tercera del ranking FIFA. En la fase de clasificación de la CAF, fueron uno de los únicos dos equipos en no recibir un solo gol, lo que habla de una solidez defensiva que será su principal arma esta tarde. El hombre a seguir es Amad Diallo, cuyo olfato goleador en la segunda mitad puede ser determinante.

Ecuador, el caballo negro que llegó para sorprender

Los 'Tri' llegan a este Mundial como una de las revelaciones más esperadas del torneo. Con ocho victorias y un empate en sus últimos nueve partidos, Ecuador se instaló en el segundo lugar de las Eliminatorias CONMEBOL y cerró su preparación con una goleada 3-0 sobre Guatemala. Su fortaleza defensiva es notable: ninguna selección concedió menos goles ni acumuló más limpias que ellos en el camino a este Mundial. La gran duda es la presencia de Kendry Páez, quien llegó con molestias físicas tras el último partido de preparación. El gran referente ofensivo es Enner Valencia, autor de seis de los últimos siete goles mundialistas de su selección.

El historial manda precaución para los africanos

Este será el primer enfrentamiento en la historia entre ambas selecciones, pero los registros no favorecen a Costa de Marfil: los 'Elefantes' han perdido ante rivales de CONMEBOL en cada una de sus últimas tres participaciones mundialistas. Ecuador, por su parte, busca llegar por primera vez a la fase eliminatoria desde 2006.

Seguiremos con todas las incidencias del partido. ¡Que comience el espectáculo!