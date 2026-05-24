Mundial 2026| Bruno Fernandes: El internacional con Portugal fija récord en la Premier League inglesa

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Reino Unido/El capitán del Manchester United e integrante de la Selección de Portugal, Bruno Fernandes, mejoró el récord de pases de gol en una temporada en la Premier League, con 21, este domingo en la última fecha ante el Brighton.

La precedente marca la estableció el francés Thierry Henry con el Arsenal en 2002-2003, y después la igualaron Kevin De Bruyne con el Manchester City en 2019-2020, y Fernandes el pasado domingo ante Nottingham Forest (3-2).

El número 8 portugués volvió a destacarse como asistente en la 38ª y última fecha del campeonato inglés, en un saque de córner que Patrick Dorgu (33') remató con la cabeza para adelantar a los Diablos Rojos.

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Trayectoria con el Manchester United

Bruno llegó en enero de 2020 procedente del Sporting CP por una transferencia cercana a los 47 millones de libras. Desde sus primeros partidos cambió el rendimiento ofensivo del equipo gracias a su visión, asistencias y capacidad goleadora.

Impacto inmediato

En su primera media temporada:

Fue elegido Jugador del Mes de la Premier League varias veces.

varias veces. Ayudó al United a terminar tercero en la liga.

a terminar tercero en la liga. Se convirtió rápidamente en el líder creativo del equipo.

Durante los años siguientes destacó por:

Gran cantidad de goles y asistencias desde el mediocampo.

y asistencias desde el mediocampo. Liderazgo dentro del vestuario.

Regularidad física : rara vez se lesionaba.

: rara vez se lesionaba. Capacidad para aparecer en partidos importantes.

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Etapa como líder y capitán

Primero fue vicecapitán entre 2020 y 2023, detrás de Harry Maguire. Luego, en julio de 2023, fue nombrado capitán oficial del club.

Como capitán:

Ganó la EFL Cu p, su primer título con el club.

p, su primer título con el club. También conquistó la FA Cup .

. Renovó contrato hasta 2027 con opción a un año más.

Estadísticas y récords

Hasta 2026, Bruno acumulaba:

Más de 100 goles c on el Manchester United.

on el Manchester United. Más de 100 asistencias .

. Más de 200 contribuciones directas de gol.

En la temporada 2025-26:

Fue nombrado Jugador del Año por la Football Writers’ Association .

por la . Rompió el récord histórico de asistencias en una temporada de Premier League con 21, superando a Kevin De Bruyne y Thierry Henry.

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Legado en el club

Muchos aficionados y analistas consideran a Bruno:

El mejor fichaje del United desde la salida de Sir Alex Ferguson .

. Uno de los mediocampistas más influyentes de la Premier League moderna.

moderna. Un símbolo del equipo en una etapa complicada del club.

Además de sus números, se le reconoce por su carácter competitivo, liderazgo y capacidad para sostener al equipo en temporadas difíciles.