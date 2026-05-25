Mundial 2026| Adalberto Carrasquilla sufre lesión: ¿Cuáles serán las acciones a seguir por Pumas con el jugador panameño?

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La situación de Adalberto Carrasquilla es seguida de cerca por su club, los Pumas de la UNAM (Universidad Autónoma de México), y por los fanáticos en Panamá, ya que es considerado una figura de gran valor para la selección que se dispone a disputar el Mundial 2026.

Carrasquilla sufrió una lesión durante el partido de vuelta de la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, entre Pumas y Cruz Azul, lo que generó preocupación tanto para el entorno del club felino como para los seguidores de la selección panameña. Ahora la pregunta es: ¿cuál es el alcance preciso de ese traumatismo?

Ricardo Icaza, periodista y presentador de TVMAX Deportes, manifestó que el jugador panameño permanecerá en México para ser sometido a los exámenes correspondientes. Eso descartaría un traslado a Panamá para ser evaluado.

"Adalberto se va mantener en México, hoy se le van a realizar los respectivos exámenes", plasmó Icaza en su cuenta de X. "Resultados mañana más el plan a seguir", agregó.

Mientras se espera la realización de las pruebas médicas y sus resultados, Icaza señala que hay optimismo dentro de la organización de Pumas ante esta situación.

Carrasquilla se quejó de dolor en una de sus piernas tras recibir un contacto fuerte durante el segundo tiempo del juego que se llevó a cabo en el estadio Olímpico Universitario de la ciudad de México el domingo 24 de mayo. El panameño cayó al suelo y, después, se le colocó en una camilla para ser retirado de la cancha mientras se cubrió el rostro con sus manos en un evidente gesto de dolor y tristeza.

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